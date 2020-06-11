Губернатор Петербурга поддержал идею сделать стихийный мемориал погибшим медикам постоянным. Но — после пандемии

Правительство Петербурга поддержало установку постоянного мемориала, посвященного памяти медиков, погибших в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Эту идею в своем обращении к губернатору Александру Беглову высказал глава фракции «Яблоко» в петербургском ЗакСе Борис Вишневский. Постоянный мемориал планируется организовать на пересечении проспекта Медиков и улицы Профессора Попова. Там будет установлена модульная конструкция с местами для фотографий. Однако в своем ответе на депутатское обращение Александр Беглов 11 июня отмечает, что реализовать идею удастся только после окончания пандемии коронавируса, так как для согласования проекта мемориала нужно провести общественные обсуждения, что в условиях эпидемиологических ограничений невозможно.

«Народный мемориал погибшим медикам на Малой Садовой необычайно важен, — сказал Борис Вишневский «Фонтанке». — Сюда все время приходят люди, приносят цветы и свечи, скорбя о тех, кто погиб, спасая других. И пока пандемия продолжается, мемориал обязательно должен там оставаться. Но когда она закончится — надо организовать другое постоянное место, ведь сейчас он размещен на временном строительном заборе, который потом демонтируют. Мне кажется, что логично размещение постоянного мемориала в сквере именно на проспекте Медиков, и хорошо, что губернатор это поддерживает. Конечно, должен быть сохранен принцип — размещение фотографий и имен погибших медиков. К этому мемориалу смогут приходить петербуржцы и отдавать дань памяти тем, кого бесспорно можно назвать героями».



Напомним, что стихийный мемориал появился на временном ограждении на Малой Садовой улице в конце апреля. Горожане начали вывешивать на ограждении портреты и имена медиков, погибших в борьбе с новым коронавирусом, приносить цветы и свечи. Количество фотографий на стихийном мемориале постоянно увеличивается.

