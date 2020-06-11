Памфилова о принуждении бюджетников голосовать: Пока это фейки, дальше будем проверять
Глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала, что будет проверяться вся информация о возможном принуждении бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию, но пока ни одно такое сообщение не подтвердилось. Об этом пишет 11 июня ТАСС.
По словам председателя Центральной комиссии, некоторые такие сообщения уже были рассмотрены. «В основном это были фейки. Ни одно из заявлений, которое пришло, пока не подтвердилось. Но это не значит, что их не может быть», — цитирует информагентство Памфилову.
Напомним, на заседании комиссии в июне, когда решался вопрос, какие регионы смогут провести голосование в электронном формате, Памфилова поинтересовалась у вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной, насколько это фейк или правда, что в городе бюджетников принуждают регистрироваться на портале «Госуслуги». Это необходимо как для электронного голосования, так и для голосования по месту нахождения. Чиновник в ответ заметила, как трудно доказывать, что «ты не верблюд».