Главврач Боткина о залоге успешного лечения коронавируса: Не надейтесь на иммунитет и одну таблетку
Главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев рассказал, что является основой для успешной победы над коронавирусом. Главная мысль в том, что иммунитет спасет не всех, универсального лекарства для всех не существует и затягивать самолечение не стоит.
«Первое — это все-таки своевременная госпитализация пациента. В последнее время мы достаточно часто наблюдаем, что пациент между легкой и среднетяжелой формой течения заболевания достаточно длительно находится дома и поступает к нам уже на 8–9-й день болезни, уже с тенденцией к развитию тяжелой формы развития заболевания. Своевременная госпитализация крайне важна», — сказал врач 10 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».
По его словам, как и при любом заболевании, нет одной таблетки и какого-то одного направления терапии, которое бы решило проблему в целом.
«Всегда терапия комплексная. И с одной стороны, это противовирусный препарат и, с другой стороны, противовоспалительный препарат. С третьей стороны это препарат, который улучшает реологию крови и препятствует тромбообразованию. Четвертый препарат усиливает стенку сосудов. И так далее», — отметил Гусев.
И добавил, что хоть иммунная система организма изначально и определяет характер течения заболевания у человека, иногда она может сыграть с владельцем злую шутку. Особенно у пожилых людей защитная реакция на вирус может оказаться слишком бурной и вредной для человека.