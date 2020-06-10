Главврач Боткина о залоге успешного лечения коронавируса: Не надейтесь на иммунитет и одну таблетку

Главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев рассказал, что является основой для успешной победы над коронавирусом. Главная мысль в том, что иммунитет спасет не всех, универсального лекарства для всех не существует и затягивать самолечение не стоит.



«Первое — это все-таки своевременная госпитализация пациента. В последнее время мы достаточно часто наблюдаем, что пациент между легкой и среднетяжелой формой течения заболевания достаточно длительно находится дома и поступает к нам уже на 8–9-й день болезни, уже с тенденцией к развитию тяжелой формы развития заболевания. Своевременная госпитализация крайне важна», — сказал врач 10 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».