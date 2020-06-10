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10.06.2020 19:55
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Главврач Боткина о залоге успешного лечения коронавируса: Не надейтесь на иммунитет и одну таблетку

Главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев рассказал, что является основой для успешной победы над коронавирусом. Главная мысль в том, что иммунитет спасет не всех, универсального лекарства для всех не существует и затягивать самолечение не стоит.

«Первое — это все-таки своевременная госпитализация пациента. В последнее время мы достаточно часто наблюдаем, что пациент между легкой и среднетяжелой формой течения заболевания достаточно длительно находится дома и поступает к нам уже на 8–9-й день болезни, уже с тенденцией к развитию тяжелой формы развития заболевания. Своевременная госпитализация крайне важна», — сказал врач 10 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, как и при любом заболевании, нет одной таблетки и какого-то одного направления терапии, которое бы решило проблему в целом.

«Всегда терапия комплексная. И с одной стороны, это противовирусный препарат и, с другой стороны, противовоспалительный препарат. С третьей стороны это препарат, который улучшает реологию крови и препятствует тромбообразованию. Четвертый препарат усиливает стенку сосудов. И так далее», — отметил Гусев.

И добавил, что хоть иммунная система организма изначально и определяет характер течения заболевания у человека, иногда она может сыграть с владельцем злую шутку. Особенно у пожилых людей защитная реакция на вирус может оказаться слишком бурной и вредной для человека.

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Комментарии (6)

Plavalaguna
От какого "самолечения"? Знакомые вызвали скорую вчера в 9 утра. В 18-00 отзвонился врач и сообщил, что "не успевает". Приехал сегодня в 16-30, мазок взять отказался)
PROM
отзывы из ЛенЭкспо говорят об обратном
Michael_5e4cd31840823
Противовирусный препарат - это какой? Вся информация о них - противоречивая. И поэтому скорее всего они не работают.
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