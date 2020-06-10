«Это перспективный вариант лечения». В Петербурге из 37 пациентов, которым перелили антиковидную плазму, выжили 32
Переливание плазмы с антителами больным коронавирусом оказалось достаточно эффективным методом, рассказал заведующий отделением анастезиологии и реанимации городской больницы № 40 Евгений Гарбузов.
«Мы уже больше месяца используем эту методику лечения. За это время у нас 37 пациентов получили гипериммунную антиковидную плазму. 32 тяжелых пациента из этой группы выжили. Есть обнадеживающие результаты. Безусловно, это перспективный вариант лечения», — сказал он 10 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».
По его словам, эффективность лечения зависит от сроков назначения. Наиболее эффективно — в первые трое-семь суток от момента появления клинических симптомов, когда вирус еще не разрушил легкие. В этот момент применение плазмы сопровождается, по словам специалиста, «обрывающим эффектом» течения заболевания.