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10.06.2020 16:08
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«Леруа Мерлен»: Покупатель-нарушитель после приезда Росгвардии надел маску и продолжил совершать покупки

Сеть гипермаркетов объяснила, зачем вызвала наряд с автоматами к покупателю без маски.

Как сообщили в пресс-службе «Леруа Мерлен» 10 июня, так как с 12 мая в городе введен обязательный масочный режим и организации должны обеспечить использование СИЗ как сотрудниками магазина, так и посетителями, то, увидев покупателя без маски, попросили его надеть её.

«К сожалению, данный клиент после неоднократных просьб наших сотрудников, а также предоставленных ему бесплатно СИЗ категорически отказался надевать маску. Более того, свое возмущение он стал выражать в довольно грубой форме, с использованием ненормативной лексики. Это доставило дискомфорт другим клиентам, и после получения жалоб с их стороны мы были вынуждены обратиться за помощью к сотрудникам Росгвардии, — сообщили в «Леруа». — После прибытия наряда и проведенной беседы с возмущенным клиентом он надел маску и продолжил совершать свои покупки в нашем магазине».

Как писала «Фонтанка», инцидент, удививший покупателей гипермаркета на Уральской, произошел около 13 часов в среду. Чтобы устранить нарушение, служба безопасности сети нажала кнопку тревожной связи. Наряд прибыл на объект в полной экипировке — бронежилетах, касках и с автоматами.

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Комментарии (22)

Вася ПУПКИН
Замочили нарушителя и повесили перед входом в магаз с табличкой "партизан" в смысле он не носил маску.
stroitel_5e4d0319956f3
К покупателю без маски-Россгвардия за штрафом,а к директору Леруа -чиновники за взяткой,водоворот денег в системе!
Вася ПУПКИН
Ну надел бы он маску и перчатки которыми уже месяц пользуется (с 12 мая) и что это дало. Уже месяц их все носят и что, может не нато место одевам.
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