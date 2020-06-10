«Леруа Мерлен»: Покупатель-нарушитель после приезда Росгвардии надел маску и продолжил совершать покупки

Сеть гипермаркетов объяснила, зачем вызвала наряд с автоматами к покупателю без маски.



Как сообщили в пресс-службе «Леруа Мерлен» 10 июня, так как с 12 мая в городе введен обязательный масочный режим и организации должны обеспечить использование СИЗ как сотрудниками магазина, так и посетителями, то, увидев покупателя без маски, попросили его надеть её.



«К сожалению, данный клиент после неоднократных просьб наших сотрудников, а также предоставленных ему бесплатно СИЗ категорически отказался надевать маску. Более того, свое возмущение он стал выражать в довольно грубой форме, с использованием ненормативной лексики. Это доставило дискомфорт другим клиентам, и после получения жалоб с их стороны мы были вынуждены обратиться за помощью к сотрудникам Росгвардии, — сообщили в «Леруа». — После прибытия наряда и проведенной беседы с возмущенным клиентом он надел маску и продолжил совершать свои покупки в нашем магазине».