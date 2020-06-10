В «Леруа Мерлен» на Уральской нарушителей масочного режима пугали Росгвардией
Несколько неприятных минут пережил покупатель гупермаркета «Леруа Мерлен» на Васильевском острове днем 10 июня. На кассе его ждали трое в касках, бронежилетах и с автоматами.
Об инциденте в магазине сети, торгующей строительными материалами, рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» социальной сети «ВКонтакте».
По их словам, к посетителю без маски сотрудники гипермаркета вызвали наряд Росгвардии.
По данным «Фонтанки», нарушителя без маски служба безопасности увидела по камерам, после чего была нажата кнопка тревожной связи. Сотрудники Росгвадии оказались обескуражены, прибыв на объект. Причиной вызова оказался покупатель, который тут же вытащил маску и надел.
В управлении ведомства по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили факт выезда в магазин на Уральской.
«Фонтанка» запросила комментарий и у компании.