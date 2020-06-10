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10.06.2020 14:52
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В «Леруа Мерлен» на Уральской нарушителей масочного режима пугали Росгвардией

Несколько неприятных минут пережил покупатель гупермаркета «Леруа Мерлен» на Васильевском острове днем 10 июня. На кассе его ждали трое в касках, бронежилетах и с автоматами.

Об инциденте в магазине сети, торгующей строительными материалами, рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

По их словам, к посетителю без маски сотрудники гипермаркета вызвали наряд Росгвардии.

По данным «Фонтанки», нарушителя без маски служба безопасности увидела по камерам, после чего была нажата кнопка тревожной связи. Сотрудники Росгвадии оказались обескуражены, прибыв на объект. Причиной вызова оказался покупатель, который тут же вытащил маску и надел.

В управлении ведомства по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили факт выезда в магазин на Уральской.

«Фонтанка» запросила комментарий и у компании.

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Комментарии (17)

lesovik
Совсем уже умом тронулись с этим коронопсихозом. Бздительному продавану, нажавшему тревожную кнопку необходимо влепить наказание за ложный вызов.
***_555
А чё не на танке?
ШурикНаДому
Надо было хотя бы дубиной по голове дать и на пол положить.
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