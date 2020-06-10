Несколько неприятных минут пережил покупатель гупермаркета «Леруа Мерлен» на Васильевском острове днем 10 июня. На кассе его ждали трое в касках, бронежилетах и с автоматами.



Об инциденте в магазине сети, торгующей строительными материалами, рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» социальной сети «ВКонтакте».

