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09.06.2020 20:46
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«Не отключим - будет взрыв». В Петербурге пожарные приехали на завод «Хендэ» с бронещитом

Во время грозы в Петербурге заискрил трансформатор автомобильного завода «Хендэ». Вероятность взрыва была настолько высока, что спасатели прихватили с собой бронещит.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, вечером 9 июня одновременно с разрядами молний вспыхнул трансформатор автозавода на Левашовском шоссе, 20.

«Горит ярко, толпа пожарных», - добавили очевидцы.

Собеседники в ГУ МЧС Петербурга уточнили «Фонтанке», что пожарных вызвали на искрящий изолятор над трансформатором. Рядом с ним находится электрическая подстанция, питающая завод, - здание размером 12 на 60 метров.

Бригада электриков завода ввела спасателей в курс дела: «Если не отключить питание трансформатора - будет взрыв масляного радиатора». О количестве масла им не было известно. К заводу выехали три подразделения, прихвативших бронещит, - прицеп на колесном ходу со смотровыми окнами и толщиной стали, обеспечивающей безопасность пожарного на удалении тридцать метров от эпицентра взрыва.

Трансформатор успели отключить. В пресс-службе компании «Россети Ленэнерго» сообщили, что произошло технологическое нарушение на оборудовании 10 киловольт.

«К ограничению электроснабжения это не привело», - уточнили в пресс-службе.

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Комментарии (7)

Nationalverrater_2
нету тута завода Хонды, фейккньиюс
261860361
Дибилы с фонтанки, вы завод перепутали. На Хендэ ничего не горело.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Илье пророку не понравился тут корейский цех американского автопрома, вот и шандарахнул
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