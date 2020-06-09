«Не отключим - будет взрыв». В Петербурге пожарные приехали на завод «Хендэ» с бронещитом

Во время грозы в Петербурге заискрил трансформатор автомобильного завода «Хендэ». Вероятность взрыва была настолько высока, что спасатели прихватили с собой бронещит.



Как сообщили «Фонтанке» читатели, вечером 9 июня одновременно с разрядами молний вспыхнул трансформатор автозавода на Левашовском шоссе, 20.

«Горит ярко, толпа пожарных», - добавили очевидцы.

Собеседники в ГУ МЧС Петербурга уточнили «Фонтанке», что пожарных вызвали на искрящий изолятор над трансформатором. Рядом с ним находится электрическая подстанция, питающая завод, - здание размером 12 на 60 метров.