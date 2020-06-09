«Не отключим - будет взрыв». В Петербурге пожарные приехали на завод «Хендэ» с бронещитом
Во время грозы в Петербурге заискрил трансформатор автомобильного завода «Хендэ». Вероятность взрыва была настолько высока, что спасатели прихватили с собой бронещит.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, вечером 9 июня одновременно с разрядами молний вспыхнул трансформатор автозавода на Левашовском шоссе, 20.
«Горит ярко, толпа пожарных», - добавили очевидцы.
Собеседники в ГУ МЧС Петербурга уточнили «Фонтанке», что пожарных вызвали на искрящий изолятор над трансформатором. Рядом с ним находится электрическая подстанция, питающая завод, - здание размером 12 на 60 метров.
Бригада электриков завода ввела спасателей в курс дела: «Если не отключить питание трансформатора - будет взрыв масляного радиатора». О количестве масла им не было известно. К заводу выехали три подразделения, прихвативших бронещит, - прицеп на колесном ходу со смотровыми окнами и толщиной стали, обеспечивающей безопасность пожарного на удалении тридцать метров от эпицентра взрыва.
Трансформатор успели отключить. В пресс-службе компании «Россети Ленэнерго» сообщили, что произошло технологическое нарушение на оборудовании 10 киловольт.
«К ограничению электроснабжения это не привело», - уточнили в пресс-службе.