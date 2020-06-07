На Васильевском острове — тотальный блэкаут
Множество домов на Васильевском острове в Петербурге осталось без электричества в воскресенье, 7 июня. Некоторые жители жалуются, что вместе со светом сбоить начал даже мобильный интернет.
О пропавшем электричестве «Фонтанке» сообщили читатели немногим позже полудня. По словам жителей Железноводской, без света в квартирах они остались примерно сорок минут назад. В управляющей компании не смогли назвать причину блэкаута, но уточнили, что «домов много».
«Средний проспект В. О. — нет электричества, не работают светофоры», — пишут читатели. Аналогичные жалобы поступают от 1-й линии до Гаванской. «В Гавани встали троллейбусы. Замечено движение пожарных», — докладывают местные жители.
В компании «Россети Ленэнерго» сообщили, что их специалисты уже работают над устранением неполадок — защита сработала на оборудовании 110кВ. «Бригады приступили к восстановительным работам сразу после поступления сигнала об отключении», — заверили в пресс-службе.