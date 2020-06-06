Туристов в Петербурге не ждут раньше июля. Жителей просят гулять организованно
Петербург пока не готов к приему туристов из Москвы и других регионов. Об этом рассказал «Фонтанке» глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. По его словам, сейчас Смольный готовит дорожную карту по перезапуску туристической отрасли. На следующей неделе ее направят в штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В соответствии с проектом документа, прием туристов из других регионов начнется только на втором этапе, который ориентировочно намечен на первую половину июля.
На начальном этапе, который предлагается запустить с 20 июня, роль туристов будут исполнять сами петербуржцы. Для них будут организованы индивидуальные и семейные, а затем и групповые, экскурсии с аудиогидами, а также радиогидами в сопровождении экскурсоводов. Также для организованных групп могут открыть некоторые парки. Планируется возобновление навигации по рекам и каналам и открытие санаториев.
«Мы хотим сделать это организовано, чтобы избежать скопления людей, а также начать «репетицию» приема туристов и позволить начать работать гидам и перевозчикам», — пояснил Сергей Корнеев.
Если репетиция пройдет успешно, Петербург начнет прием гостей из других регионов. Для этого могут возобновиться автобусные перевозки и работа летних кафе. Также город планирует в ближайшее время начать подготовку к приему иностранных туристов, в частности запустить проект по добровольной сертификации Safe Travel.
Подробнее о том, как Смольный будет перезапускать туристическую отрасль, читайте в материале «Фонтанки».