Туристов в Петербурге не ждут раньше июля. Жителей просят гулять организованно

Петербург пока не готов к приему туристов из Москвы и других регионов. Об этом рассказал «Фонтанке» глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. По его словам, сейчас Смольный готовит дорожную карту по перезапуску туристической отрасли. На следующей неделе ее направят в штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В соответствии с проектом документа, прием туристов из других регионов начнется только на втором этапе, который ориентировочно намечен на первую половину июля.

На начальном этапе, который предлагается запустить с 20 июня, роль туристов будут исполнять сами петербуржцы. Для них будут организованы индивидуальные и семейные, а затем и групповые, экскурсии с аудиогидами, а также радиогидами в сопровождении экскурсоводов. Также для организованных групп могут открыть некоторые парки. Планируется возобновление навигации по рекам и каналам и открытие санаториев.