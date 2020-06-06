FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +18
68.63р77.97р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
06.06.2020 16:10
10
Печать

Туристов в Петербурге не ждут раньше июля. Жителей просят гулять организованно

Петербург пока не готов к приему туристов из Москвы и других регионов. Об этом рассказал «Фонтанке» глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. По его словам, сейчас Смольный готовит дорожную карту по перезапуску туристической отрасли. На следующей неделе ее направят в штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В соответствии с проектом документа, прием туристов из других регионов начнется только на втором этапе, который ориентировочно намечен на первую половину июля.

На начальном этапе, который предлагается запустить с 20 июня, роль туристов будут исполнять сами петербуржцы. Для них будут организованы индивидуальные и семейные, а затем и групповые, экскурсии с аудиогидами, а также радиогидами в сопровождении экскурсоводов. Также для организованных групп могут открыть некоторые парки. Планируется возобновление навигации по рекам и каналам и открытие санаториев.

«Мы хотим сделать это организовано, чтобы избежать скопления людей, а также начать «репетицию» приема туристов и позволить начать работать гидам и перевозчикам», — пояснил Сергей Корнеев.

Если репетиция пройдет успешно, Петербург начнет прием гостей из других регионов. Для этого могут возобновиться автобусные перевозки и работа летних кафе. Также город планирует в ближайшее время начать подготовку к приему иностранных туристов, в частности запустить проект по добровольной сертификации Safe Travel.

Подробнее о том, как Смольный будет перезапускать туристическую отрасль, читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

Игорь Титов
Порядок должОн быть, как дома, так и на производстве!! Гуляем организованно, соблюдением всех статей Строевого и Дисциплинарного уставов ВС СССР. Построение-в шеренгу по-три. Я, жена и собака. Каждые 15 минут, по команде старшего, происходит перестановка в шеренге, смена номеров, проверка и продувка масок, целостность и загрязнение перчаток, замер температуры, дезинфекция, оправка, устранение замечаний, доклад-старшему, чествования верховного, продолжение движения. С нами -победа над короной!
261782811
« Роль туристов будут исполнять сами петербуржцы. « А кому главная роль достанется ? Главному стратегу города который эксперименты ставит над горожанами . Я за него не голосовал и не выбирал а вы ?
261846091
🔞 Лyчший сайт знакомств нового уровня! Здесь женщины пишут первыми!
🔥 Откpoвенные любительские фото и видео.. ➜ https://is.gd/tmlove
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний