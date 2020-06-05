FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +20
69.02р77.32р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
05.06.2020 12:18
1
Печать

Пластического хирурга, пациентка которого скончалась через три дня после операции, отправили под домашний арест

Василеостровский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении учредителя и хирурга частной клиники Гурама Папиашвили. Об этом 5 июня сообщает объединенная пресс-служба судов.

Как полагает следствие, клиника Папиашвили не имела лицензии на стационарную помощь по профилю «пластическая хирургия», но тем не менее там 29 мая провели операцию 62-летней петербурженке. 31 мая ей стало плохо. Женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась на следующий день.

Смерть, предварительно, наступила от септического шока с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери. После чего следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Обвиняемый против домашнего ареста не возражал. Лето он проведет в изоляции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

2 ударная
Пожурить пластического хирурга . Выдать необходимое разрешение на проведение операций.И вперед...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний