Пластического хирурга, пациентка которого скончалась через три дня после операции, отправили под домашний арест

Василеостровский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении учредителя и хирурга частной клиники Гурама Папиашвили. Об этом 5 июня сообщает объединенная пресс-служба судов.



Как полагает следствие, клиника Папиашвили не имела лицензии на стационарную помощь по профилю «пластическая хирургия», но тем не менее там 29 мая провели операцию 62-летней петербурженке. 31 мая ей стало плохо. Женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась на следующий день.

