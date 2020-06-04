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04.06.2020 11:27
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В Петербурге задержан пластический хирург, клиентка которого умерла через три дня после операции

Пластический хирург, после манипуляций которого умерла 62-летняя петербурженка, найден и задержан. В скором времени ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщает СК по Петербургу 4 июня.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1960 года рождения», — говорится на сайте комитета.

По данным следствия, сотрудники частной клиники, не имеющей лицензии на стационарную помощь по профилю «пластическая хирургия» и необходимого оснащения, сделали женщине операцию. Спустя несколько дней ее состояние ухудшилось, потребовалась госпитализация, а вскоре она скончалась в одной из петербургских больниц.

Смерть, предварительно, наступила от септического шока с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело возбуждено по 238-й статье УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

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Комментарии (1)

PROM
правильно, пусть посидит лет десять... жаль, что когда выйдет в ветеринары пойдёт. надо ещё и главврача с владельцем клиники отправить к нему на зону.
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