В Петербурге задержан пластический хирург, клиентка которого умерла через три дня после операции

Пластический хирург, после манипуляций которого умерла 62-летняя петербурженка, найден и задержан. В скором времени ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщает СК по Петербургу 4 июня.



«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1960 года рождения», — говорится на сайте комитета.



По данным следствия, сотрудники частной клиники, не имеющей лицензии на стационарную помощь по профилю «пластическая хирургия» и необходимого оснащения, сделали женщине операцию. Спустя несколько дней ее состояние ухудшилось, потребовалась госпитализация, а вскоре она скончалась в одной из петербургских больниц.

