В Петербурге задержан пластический хирург, клиентка которого умерла через три дня после операции
Пластический хирург, после манипуляций которого умерла 62-летняя петербурженка, найден и задержан. В скором времени ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщает СК по Петербургу 4 июня.
«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1960 года рождения», — говорится на сайте комитета.
По данным следствия, сотрудники частной клиники, не имеющей лицензии на стационарную помощь по профилю «пластическая хирургия» и необходимого оснащения, сделали женщине операцию. Спустя несколько дней ее состояние ухудшилось, потребовалась госпитализация, а вскоре она скончалась в одной из петербургских больниц.
Смерть, предварительно, наступила от септического шока с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело возбуждено по 238-й статье УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека»).