25 июня — «Бизнес без маски. Как наладить работу после самоизоляции» (круглый стол)
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Бизнес без маски. Как наладить работу после самоизоляции»
К концу июня большинство представителей бизнеса ждет снятия значительной части ограничений в работе. С середины мая постепенно предприятия выходят из периода нерабочих дней, но многих в Петербурге послабления к началу июня так и не коснулись или выход на работу был сопряжен с внедрением жестких противоэпидемических мер. Тем временем, в соседней Ленобласти многие отрасли приступили к работе раньше, запреты постепенно отменяются в зависимости от районов.
Но возвращение к работе будет непростым, как с точки зрения требований Роспотребнадзора, так и со стороны потребителей. Нужно будет восстанавливать доверие клиентов, отвыкших получать услуги оффлайн и посещать офисы компаний, зачастую — искать новых поставщиков или контрагентов, разбираться с просроченными платежами и отложенными кредитами. Но уже сейчас стоит подумать о том времени, когда можно будет снять маски — в буквальном и переносном смысле.
Вопросы для обсуждения:
- Сколько времени нужно компаниям разных отраслей, чтобы вернуться к работе в прежнем объеме? Сколько средств на это нужно?
- Какие шаги необходимо предпринять в первую очередь при возобновлении работы в полном объеме?
- Как быстро можно восстановить поток посетителей, клиентов, возобновить отношения с поставщиками? Что для этого нужно?
- Конец кредитных каникул — как грамотно рассчитаться с возникшими за время кризиса долгами и отсрочками, вернуться к старым схемам выплаты кредитов, реструктурировать задолженность и не понести еще больше финансовых потерь, чем во время вынужденного простоя?
- Считаете ли вы, что меры профилактики — использование антисептиков, перчаток и даже масок — станут частью работы и жизни на долгое время?
- Офис или удаленная работа: оценили ли сотрудники преимущества нового формата? Планируют ли компании оставить часть сотрудников на «удаленке»?
К участию приглашаются представители петербургских компаний и эксперты рынка.
По вопросам и условиям онлайн или заочного участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru