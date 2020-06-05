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05.06.2020 11:40
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25 июня — «Бизнес без маски. Как наладить работу после самоизоляции» (круглый стол)

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Бизнес без маски. Как наладить работу после самоизоляции»

К концу июня большинство представителей бизнеса ждет снятия значительной части ограничений в работе. С середины мая постепенно предприятия выходят из периода нерабочих дней, но многих в Петербурге послабления к началу июня так и не коснулись или выход на работу был сопряжен с внедрением жестких противоэпидемических мер. Тем временем, в соседней Ленобласти многие отрасли приступили к работе раньше, запреты постепенно отменяются в зависимости от районов.

Но возвращение к работе будет непростым, как с точки зрения требований Роспотребнадзора, так и со стороны потребителей. Нужно будет восстанавливать доверие клиентов, отвыкших получать услуги оффлайн и посещать офисы компаний, зачастую — искать новых поставщиков или контрагентов, разбираться с просроченными платежами и отложенными кредитами. Но уже сейчас стоит подумать о том времени, когда можно будет снять маски — в буквальном и переносном смысле.

Вопросы для обсуждения:

  • Сколько времени нужно компаниям разных отраслей, чтобы вернуться к работе в прежнем объеме? Сколько средств на это нужно?
  • Какие шаги необходимо предпринять в первую очередь при возобновлении работы в полном объеме?
  • Как быстро можно восстановить поток посетителей, клиентов, возобновить отношения с поставщиками? Что для этого нужно?
  • Конец кредитных каникул — как грамотно рассчитаться с возникшими за время кризиса долгами и отсрочками, вернуться к старым схемам выплаты кредитов, реструктурировать задолженность и не понести еще больше финансовых потерь, чем во время вынужденного простоя?
  • Считаете ли вы, что меры профилактики — использование антисептиков, перчаток и даже масок — станут частью работы и жизни на долгое время?
  • Офис или удаленная работа: оценили ли сотрудники преимущества нового формата? Планируют ли компании оставить часть сотрудников на «удаленке»?

К участию приглашаются представители петербургских компаний и эксперты рынка.

По вопросам и условиям онлайн или заочного участия обращаться:

Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

 

План мероприятий

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