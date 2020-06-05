25 июня — «Бизнес без маски. Как наладить работу после самоизоляции» (круглый стол)

К концу июня большинство представителей бизнеса ждет снятия значительной части ограничений в работе. С середины мая постепенно предприятия выходят из периода нерабочих дней, но многих в Петербурге послабления к началу июня так и не коснулись или выход на работу был сопряжен с внедрением жестких противоэпидемических мер. Тем временем, в соседней Ленобласти многие отрасли приступили к работе раньше, запреты постепенно отменяются в зависимости от районов.



Но возвращение к работе будет непростым, как с точки зрения требований Роспотребнадзора, так и со стороны потребителей. Нужно будет восстанавливать доверие клиентов, отвыкших получать услуги оффлайн и посещать офисы компаний, зачастую — искать новых поставщиков или контрагентов, разбираться с просроченными платежами и отложенными кредитами. Но уже сейчас стоит подумать о том времени, когда можно будет снять маски — в буквальном и переносном смысле.

