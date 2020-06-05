Россияне в период пандемии стали чаще заказывать через интернет чипсы и шоколадные конфеты
Онлайн-продажи некоторых товаров показали кратный рост по сравнению с прошлым годом. Как следует из исследования компании Nielsen, которое 5 июня приводит РИА «Новости», чаще всего в апреле россияне покупали через интернет чипсы и шоколадные конфеты.
Так интернет-продажи развесных шоколадных конфет в апреле в натуральном выражении выросли на 561% по сравнению с апрелем 2019 года. В магазинах рост продаж составил лишь 3%.
Чипсов в онлайн покупаках выросли на 346% против 15% в офлайне, шоколадных плиток - на 250% против 2%.
«Кроме того, высокие темпы роста показали онлайн-продажи специй (215% против 17% в физических магазинах), шоколадной пасты (213% против 29%), соусов (199% против 5%), сметаны (193% против 22%), сливочного масла и маргарина (189% против 17%), растительных масел (182% против 2%)», - сообщает агентство.
При этом, по оценке Nielsen, доля интернет-торговли в России в апреле 2020 года составила 5% от всего рынка товаров повседневного спроса.