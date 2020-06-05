Россияне в период пандемии стали чаще заказывать через интернет чипсы и шоколадные конфеты

Онлайн-продажи некоторых товаров показали кратный рост по сравнению с прошлым годом. Как следует из исследования компании Nielsen, которое 5 июня приводит РИА «Новости», чаще всего в апреле россияне покупали через интернет чипсы и шоколадные конфеты.



Так интернет-продажи развесных шоколадных конфет в апреле в натуральном выражении выросли на 561% по сравнению с апрелем 2019 года. В магазинах рост продаж составил лишь 3%.



Чипсов в онлайн покупаках выросли на 346% против 15% в офлайне, шоколадных плиток - на 250% против 2%.

