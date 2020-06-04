Студент СПбГУ получил пулю в голову за то, что хотел забрать свои деньги у коммерсантов. СК возбудил дело о покушении на убийство

Стрельба на Невском проспекте, в результате которой был госпитализирован 24-летний студент СПбГУ, вылилась в уголовное дело по статье о покушении на убийство. Заниматься им из-за большого резонанса будет 1-е Управление по расследованию особо важных дел. Об этом 4 апреля сообщается на сайте ГСУ СК по Петербургу.



Из материалов дела следует, что молодой человек передал свои деньги работникам одной из коммерческих структур, офис которой расположен на Невском проспекте, 135. Там ему пообещали предоставить документы для трудоустройства, однако обещание не выполнили. В итоге днём 4 июня первокурсник пришёл в контору, чтобы вернуть средства. Там его встретили без особой радости. Между пришедшим и сотрудником коммерческой структуры завязался конфликт, в результате которого последний выстрелил оппоненту в голову.

