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04.06.2020 17:25
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В Петербурге разработают новую логистику для тестов на коронавирус. Действующей системой недовольны ни пациенты, ни Смольный

Комитет по здравоохранению провел совещание с главными врачами городских больниц и петербургским Управлением Роспотребнадзора о том, как обеспечить выполнение сроков по тестам на коронавирус, установленных приказом Минздрава. «Ситуация, как сказал, отвечая на мой вопрос на комиссии по здравоохранению и социальной политике первый зампред комздрава Андрей Сарана, не устраивает ни комитет, ни граждан», — рассказал «Фонтанке» глава фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Борис Вишневский.

Как пояснили в комитете по здравоохранению, на совещании обсуждались меры, которые помогут ускорить транспортировку тестов в лаборатории и получение результатов медучреждениями. «В понедельник пройдет еще одно совещание, на котором будут приняты решения об изменении системы логистики», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в Петербурге люди, сдавшие тест на коронавирус, не получают результат до 54 дней, и это стало массовой проблемой. Без результатов теста пациенты не могут выписаться из больниц, закрыть листки нетрудоспособности, выйти на работу и записать детей в детские сады. Дедлайн на получение результатов тестов в городе не установлен.

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Комментарии (6)

Александра Чайкина
А был ли тест? Вот этим вопросом я задаюсь уже более двух месяцев, с тех пор как у меня два раза с перерывам в 10 дней брали якобы мазки. Система уникальная: если тест положительный, то мне сообщат и, может быть, даже сцапают, а если отрицательный, то ничего не будет. Так можно взять мазок и не отвезти его на анализ и тогда он автоматически становится отрицательным. Вот и гадаю - а был ли тест? На руках у меня никаких ответов нет.
avtech
неужели до жирафа дошло.... зоопарк!
Do-Mi-Nor
Первоочередные меры - это деньги успеть поделить, всё остальное - вторично...
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