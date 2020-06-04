В Петербурге разработают новую логистику для тестов на коронавирус. Действующей системой недовольны ни пациенты, ни Смольный

Комитет по здравоохранению провел совещание с главными врачами городских больниц и петербургским Управлением Роспотребнадзора о том, как обеспечить выполнение сроков по тестам на коронавирус, установленных приказом Минздрава. «Ситуация, как сказал, отвечая на мой вопрос на комиссии по здравоохранению и социальной политике первый зампред комздрава Андрей Сарана, не устраивает ни комитет, ни граждан», — рассказал «Фонтанке» глава фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Борис Вишневский.

Как пояснили в комитете по здравоохранению, на совещании обсуждались меры, которые помогут ускорить транспортировку тестов в лаборатории и получение результатов медучреждениями. «В понедельник пройдет еще одно совещание, на котором будут приняты решения об изменении системы логистики», — отметили в ведомстве.