Комздрав: «Дедлайна» на получение результатов анализов на COVID-19 нет

260657101 24 Мая 2020 в 15:57 24 Мая 2020 в 15:57

Ну это же бред, что не нет сроков на определение результата анализа. Это услуга, которая оплачивается из бюджета ( те налогоплательщиками) или по ОМС ( те тоже оплачивается плательщиками ОМС) и услуга обязан содержать конечное время. Тем более в ситуации, когда определяется заражен человек смертельным вирусом или нет. У меня предложение чиновникам Комздрава или кто там ответственен за организацию проведения тестов на ковид, поставить получение ими зарплаты без срока и платить рандомно, как масть ляжет, орел получает в этом месяце, решка , ждем следующего месяца и броска судьбы.