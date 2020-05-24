Комздрав: «Дедлайна» на получение результатов анализов на COVID-19 нет
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В официальных документах не указан предельный срок, который может пройти между взятием мазка на коронавирус и днем, когда пациент получает результат анализа. Об этом 24 мая «Фонтанке» сообщили в городском комитете по здравоохранению.
В официальных документах не указан предельный срок, который может пройти между взятием мазка на коронавирус и днем, когда пациент получает результат анализа. Об этом 24 мая «Фонтанке» сообщили в городском комитете по здравоохранению.
«Нет, сроки не прописаны», — прокомментировали в профильном комитете.
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