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24.05.2020 15:05
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Комздрав: «Дедлайна» на получение результатов анализов на COVID-19 нет

В официальных документах не указан предельный срок, который может пройти между взятием мазка на коронавирус и днем, когда пациент получает результат анализа. Об этом 24 мая «Фонтанке» сообщили в городском комитете по здравоохранению.
«Нет, сроки не прописаны», — прокомментировали в профильном комитете.

«Фонтанка» собирает истории читателей, которые ждут результаты анализов на коронавирус более двух недель. Пишите на почту vega@fontanka.ru.

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Комментарии (8)

Vasilis
Цирк одним словом)
260657101
Ну это же бред, что не нет сроков на определение результата анализа. Это услуга, которая оплачивается из бюджета ( те налогоплательщиками) или по ОМС ( те тоже оплачивается плательщиками ОМС) и услуга обязан содержать конечное время. Тем более в ситуации, когда определяется заражен человек смертельным вирусом или нет. У меня предложение чиновникам Комздрава или кто там ответственен за организацию проведения тестов на ковид, поставить получение ими зарплаты без срока и платить рандомно, как масть ляжет, орел получает в этом месяце, решка , ждем следующего месяца и броска судьбы.
hmkv
А при чем тут комитет по благоустройству? "Строку гоним"?
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