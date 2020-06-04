Пьяный советник госслужбы ногами избила знакомую и отобрала у нее iPhone
Главный государственный инспектор одного из отделов Санкт-Петербургской таможни в конце мая избила и ограбила знакомую. Забрала iPhone и немного наличных.
Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, уголовное дело о грабеже в отношении инспектора было возбуждено в первый день лета, заявление пострадавшая девушка написала накануне. В нем она указала, что отдыхала у себя дома в компании 36-летней знакомой, перебрав алкоголя та повалила ее на пол, ногами и руками била по корпусу и голове. В итоге отобрала iPhone XR и шесть тысяч рублей из сумки. Ущерб девушка оценила в 68 тысяч.
Подозреваемая трудится в должности советника государственной гражданской службы 1 класса, она главный государственный инспектор отделения применения системы управления рисками. В таможне она с 2006 года, сразу после окончания профильной академии.