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04.06.2020 14:48
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Пьяный советник госслужбы ногами избила знакомую и отобрала у нее iPhone

Главный государственный инспектор одного из отделов Санкт-Петербургской таможни в конце мая избила и ограбила знакомую. Забрала iPhone и немного наличных.

Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, уголовное дело о грабеже в отношении инспектора было возбуждено в первый день лета, заявление пострадавшая девушка написала накануне. В нем она указала, что отдыхала у себя дома в компании 36-летней знакомой, перебрав алкоголя та повалила ее на пол, ногами и руками била по корпусу и голове. В итоге отобрала iPhone XR и шесть тысяч рублей из сумки. Ущерб девушка оценила в 68 тысяч.

Подозреваемая трудится в должности советника государственной гражданской службы 1 класса, она главный государственный инспектор отделения применения системы управления рисками. В таможне она с 2006 года, сразу после окончания профильной академии.

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Комментарии (11)

Brandora
Риски
Управление рисками
Система управления рисками
Применение системы управления рисками
Отделение применения системы управления рисками
Инспектор отделения применения системы управления рисками
Государственный инспектор отделения применения системы управления рисками
Главный государственный инспектор отделения применения системы управления рисками

навеяно цитатой "главный государственный инспектор отделения применения системы управления рисками"
нейроны скрипят душераздирающе
kоt-obormot
ОПСУР - хых, хлебная работа во все времена.
Бонвиван
Все просто: доходы на таможне упали резко, вот нервы и стали сдавать...
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