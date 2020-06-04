«Чудовищно». В центре Петербурга мужчине выстрелили в голову
Конфликт троих мужчин закончился стрельбой в Центральном районе Петербурга. Выстрел прозвучал у дома № 137 по Невскому проспекту днём 4 июня. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы.
«На Невском, 137, лежит мужчина с травмой головы, полицейский пытается остановить кровь. Мужчина в сознании. Рядом лежит перцовый баллончик. Скорая оказывает помощь», — написал прохожий в соцсетях. На опубликованном видео автор комментирует увиденное словом «чудовищно».
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали, что, по предварительным данным, пострадавший получил огнестрельное ранение в голову из травматического пистолета. Он живой, но в тяжёлом состоянии. Как рассказали полицейским очевидцы, на месте происшествия стояли трое. В какой-то момент раздался хлопок, после чего двое ретировались, один остался лежать на тротуаре.