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04.06.2020 12:29
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За проводы сожителя до границы с Сирией получила срок его девушка. С боевиками договаривалась лично

Шесть лет условно и ограничение свободы на один год дал 2-й Западный окружной военный суд петербурженке Таслиме Колейниковой. Она помогла примкнуть к запрещённой на территории России террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» своему сожителю. Купила билеты и довела до границы.

Детали истории 4 июня передаёт объединённая пресс-служба судов Петербурга. По версии следствия, женщина поддержала своего знакомого, когда он рассказал, что мечтает примкнуть к боевикам. Она купила ему билет до Стамбула, несколько месяцев оплачивала проживание там. Сама во время встречи с людьми, готовившимися перебросить мужчину на территорию Сирии, работала переводчиком.

«/.../ проводила М. до границы, которую он пересек, вступил в террористическую организацию и принял участие в боевых действиях против правительственных сил САР [Сирийской Арабской Республики. — Прим. ред.]», — поясняют дальнейшее представители суда.

При вынесении приговора учли смягчающие обстоятельства: обвиняемая помогала в расследовании произошедшего и рассказвала о других участниках схемы.

В конце мая стало известно о том, что помощь деньгами брату, который состоял в террористической группировке, обернулась уголовным преследованием и для 25-летнего жителя Петербурга.

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Комментарии (3)

Barmaley_5e4d0211d3423
"На позиции девушка
Провожала бойца,
Тёмной ночью простилася
На ступеньках крыльца.
И пока за туманами
Видеть мог паренёк,
На окошке на девичьем
Всё горел огонёк... "
(с)
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