За проводы сожителя до границы с Сирией получила срок его девушка. С боевиками договаривалась лично
Шесть лет условно и ограничение свободы на один год дал 2-й Западный окружной военный суд петербурженке Таслиме Колейниковой. Она помогла примкнуть к запрещённой на территории России террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» своему сожителю. Купила билеты и довела до границы.
Детали истории 4 июня передаёт объединённая пресс-служба судов Петербурга. По версии следствия, женщина поддержала своего знакомого, когда он рассказал, что мечтает примкнуть к боевикам. Она купила ему билет до Стамбула, несколько месяцев оплачивала проживание там. Сама во время встречи с людьми, готовившимися перебросить мужчину на территорию Сирии, работала переводчиком.
«/.../ проводила М. до границы, которую он пересек, вступил в террористическую организацию и принял участие в боевых действиях против правительственных сил САР [Сирийской Арабской Республики. — Прим. ред.]», — поясняют дальнейшее представители суда.
При вынесении приговора учли смягчающие обстоятельства: обвиняемая помогала в расследовании произошедшего и рассказвала о других участниках схемы.
В конце мая стало известно о том, что помощь деньгами брату, который состоял в террористической группировке, обернулась уголовным преследованием и для 25-летнего жителя Петербурга.