За проводы сожителя до границы с Сирией получила срок его девушка. С боевиками договаривалась лично

Шесть лет условно и ограничение свободы на один год дал 2-й Западный окружной военный суд петербурженке Таслиме Колейниковой. Она помогла примкнуть к запрещённой на территории России террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» своему сожителю. Купила билеты и довела до границы.

Детали истории 4 июня передаёт объединённая пресс-служба судов Петербурга. По версии следствия, женщина поддержала своего знакомого, когда он рассказал, что мечтает примкнуть к боевикам. Она купила ему билет до Стамбула, несколько месяцев оплачивала проживание там. Сама во время встречи с людьми, готовившимися перебросить мужчину на территорию Сирии, работала переводчиком.