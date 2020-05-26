Поддержавший деньгами брата-террориста житель Петербурга подозревается в содействии сирийцам. Он помог родственнику с регистрацией в мессенджерах

Помощь состоящему в террористической организации брату обернулась для приезжего из Таджикистана двумя уголовными делами. Житель Петербурга сперва стал пособником, а уже в СИЗО выяснилось, что есть повод привлечь и за участие в запрещенной деятельности.



Как стало известно «Фонтанке» 26 мая, второе уголовное дело возбуждено в отношении 25-летнего Абдусамадхона Болтаева. В изоляторе он находится с середины марта, тогда поводом для его задержания и обвинения был денежный перевод по просьбе 27-летнего брата. Его задерживали на съемной квартире в Приморском районе из-за транзакции двухлетней давности — 22 тысячи рублей ушли на счет находящегося в розыске родственника.