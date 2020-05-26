Поддержавший деньгами брата-террориста житель Петербурга подозревается в содействии сирийцам. Он помог родственнику с регистрацией в мессенджерах
Помощь состоящему в террористической организации брату обернулась для приезжего из Таджикистана двумя уголовными делами. Житель Петербурга сперва стал пособником, а уже в СИЗО выяснилось, что есть повод привлечь и за участие в запрещенной деятельности.
Как стало известно «Фонтанке» 26 мая, второе уголовное дело возбуждено в отношении 25-летнего Абдусамадхона Болтаева. В изоляторе он находится с середины марта, тогда поводом для его задержания и обвинения был денежный перевод по просьбе 27-летнего брата. Его задерживали на съемной квартире в Приморском районе из-за транзакции двухлетней давности — 22 тысячи рублей ушли на счет находящегося в розыске родственника.
Как считает следствие, для помощи тому же брату в неустановленное время Болтаев купил несколько сим-карт, зарегистрировался в мессенджерах WhatsApp, Viber и imo и сообщил коды доступа. По версии следователей, обвиняемый в финансировании террористов знал, что его брат примкнул к рядам запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и уехал из Таджикистана в Сирию. Второе уголовное дело возбуждено за участие в деятельности террористической организации.