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26.05.2020 09:11
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Поддержавший деньгами брата-террориста житель Петербурга подозревается в содействии сирийцам. Он помог родственнику с регистрацией в мессенджерах

Помощь состоящему в террористической организации брату обернулась для приезжего из Таджикистана двумя уголовными делами. Житель Петербурга сперва стал пособником, а уже в СИЗО выяснилось, что есть повод привлечь и за участие в запрещенной деятельности.

Как стало известно «Фонтанке» 26 мая, второе уголовное дело возбуждено в отношении 25-летнего Абдусамадхона Болтаева. В изоляторе он находится с середины марта, тогда поводом для его задержания и обвинения был денежный перевод по просьбе 27-летнего брата. Его задерживали на съемной квартире в Приморском районе из-за транзакции двухлетней давности — 22 тысячи рублей ушли на счет находящегося в розыске родственника.

Как считает следствие, для помощи тому же брату в неустановленное время Болтаев купил несколько сим-карт, зарегистрировался в мессенджерах WhatsApp, Viber и imo и сообщил коды доступа. По версии следователей, обвиняемый в финансировании террористов знал, что его брат примкнул к рядам запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и уехал из Таджикистана в Сирию. Второе уголовное дело возбуждено за участие в деятельности террористической организации.

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Комментарии (4)

Ольга Селявина
И чего пристали к чоловику? Ну съездил в Сирию, виолончелю послушал, и сразу в половцы записали... О_О
Владислав Гольянов
Какой он житель Петербурга? Типичный иностранный оккупант.
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