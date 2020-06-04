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04.06.2020 12:19
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Центр «Э» пришёл в гости к активистам «Невограда» после поминок националиста Боровикова. Силовики нашли пистолет и плохие книжки

Прошедшая в середине мая акция памяти застреленного в Петербурге националиста Дмитрия Боровикова взволновала сотрудников Центра «Э» с началом лета. Обыски прошли по месту жительства участников правой группировки «Невоград», о чём «Фонтанке» 4 июня сообщил собеседник в правоохранительных органах.

Лидер экстремистских группировок Mad Crowd и «Боевой террористической организации» Боровиков, он же Кислый, был застрелен 18 мая 2006 года при задержании в возрасте 22 лет. В его честь участники «Невограда» во главе с недавно освободившимся Линком (Андреем Клещиным) нарисовали граффити и записали видео «кухни». Отдел по борьбе с экстремизмом наткнулся на эти кадры в соцсетях и пошёл в гости.

Во время обысков силовики нашли картинки со свастиками и иными запрещёнными символами, книги типа «Психологии национализма», мачете, сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу резиновыми пулями. По данным «Фонтанки», пока возбуждено дело лишь по ст. 214 УК РФ (вандализм).

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Комментарии (3)

Mafioza
Надеюсь акцию позволили провести чтобы рожи их зафиксировать,а не узнали о ней апосля.
michailPotapov
Интересно сколько налогов наших жрут эти Центры ? которые у студентов книжки отбирают
Barmaley_5e4d0211d3423
"был застрелен 18 мая 2006 года при задержании в возрасте 22 лет..."

Вброс на вентилятор ...
:)
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