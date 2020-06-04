Прошедшая в середине мая акция памяти застреленного в Петербурге националиста Дмитрия Боровикова взволновала сотрудников Центра «Э» с началом лета. Обыски прошли по месту жительства участников правой группировки «Невоград», о чём «Фонтанке» 4 июня сообщил собеседник в правоохранительных органах.



Лидер экстремистских группировок Mad Crowd и «Боевой террористической организации» Боровиков, он же Кислый, был застрелен 18 мая 2006 года при задержании в возрасте 22 лет. В его честь участники «Невограда» во главе с недавно освободившимся Линком (Андреем Клещиным) нарисовали граффити и записали видео «кухни». Отдел по борьбе с экстремизмом наткнулся на эти кадры в соцсетях и пошёл в гости.

