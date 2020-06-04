Самоизоляция ослабевает. Смольный нашел полсотни подпольных баров, парикмахерских и магазинов
Комитет по контролю за имуществом Петербурга проверил, как петербургский бизнес соблюдает правила режима повышенной готовности. Всего чиновники проверили на этой неделе 80 предприятий торговли и услуг. Нарушения нашлись у почти полсотни организаций — составлено 48 протоколов для привлечения к административной ответственности.
Чаще всего бизнес уличали в продаже товаров, не вошедших в перечень первой необходимости. Среди нарушителей магазины игрушек, одежды и постельного белья, канцтоваров, электроинструментов, цветов, подарков, косметики, парфюмерии и бытовой химии, рыболовных товаров. Претензии у чиновников также вызвали парикмахерские и студии загара, которые начали работать, несмотря на запрет властей.
Проверки затронули также общепит. Посетители были обнаружены в Israelbistro на Большой Конюшенной улице, в кафе Burger&Crab, Noir и Teslabar на Рубинштейна. В отношении юридических лиц составлены протоколы.
«Единственной целью проводимых мероприятий по-прежнему остается не допустить скопления людей, минимизировать контакты и, как следствие, предотвратить рост числа заражений, сократить риски распространения инфекции», — подчеркнули в комитете.