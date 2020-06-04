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04.06.2020 11:35
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Самоизоляция ослабевает. Смольный нашел полсотни подпольных баров, парикмахерских и магазинов

Комитет по контролю за имуществом Петербурга проверил, как петербургский бизнес соблюдает правила режима повышенной готовности. Всего чиновники проверили на этой неделе 80 предприятий торговли и услуг. Нарушения нашлись у почти полсотни организаций — составлено 48 протоколов для привлечения к административной ответственности.

Фото:  ККИ
Фото: ККИ
Фото:  ККИ
Фото:  ККИ
Фото:  ККИ
Фото:  ККИ
Фото:  ККИ
Фото:  ККИ

Чаще всего бизнес уличали в продаже товаров, не вошедших в перечень первой необходимости. Среди нарушителей магазины игрушек, одежды и постельного белья, канцтоваров, электроинструментов, цветов, подарков, косметики, парфюмерии и бытовой химии, рыболовных товаров. Претензии у чиновников также вызвали парикмахерские и студии загара, которые начали работать, несмотря на запрет властей.

Проверки затронули также общепит. Посетители были обнаружены в Israelbistro на Большой Конюшенной улице, в кафе Burger&Crab, Noir и Teslabar на Рубинштейна. В отношении юридических лиц составлены протоколы.

«Единственной целью проводимых мероприятий по-прежнему остается не допустить скопления людей, минимизировать контакты и, как следствие, предотвратить рост числа заражений, сократить риски распространения инфекции», — подчеркнули в комитете.

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Комментарии (13)

Елена31101977
Туфель хочу оченно, на лето. Интернет не предлагать.
walker_5e4cd299a1c68
У нас в городе видимо только недогубер знает где можно подстричься не подпольно.
261837641
Почему тогда игрушки, одежда, постельное белье, косметика, парфюмерия продаются в Ленте, Окей. Почему эти отделы не закрыты там.
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