Чаще всего бизнес уличали в продаже товаров, не вошедших в перечень первой необходимости. Среди нарушителей магазины игрушек, одежды и постельного белья, канцтоваров, электроинструментов, цветов, подарков, косметики, парфюмерии и бытовой химии, рыболовных товаров. Претензии у чиновников также вызвали парикмахерские и студии загара, которые начали работать, несмотря на запрет властей.



Проверки затронули также общепит. Посетители были обнаружены в Israelbistro на Большой Конюшенной улице, в кафе Burger&Crab, Noir и Teslabar на Рубинштейна. В отношении юридических лиц составлены протоколы.

