Смертность в Петербурге подскочила в мае на 32%. Умерли на полторы тысячи человек больше, чем год назад

Комитет по делам записи актов гражданского состояния Петербурга опубликовал статистику по смертности за май 2020 года. По сравнению с прошлым, 2019-м, годом за месяц умерли на 1552 человека больше. Внимание на статистику 3 июня обращает Reuters.



Согласно опубликованным данным, в мае в Петербурге были зарегистрированы 6427 смертей от всех причин. В мае 2019 года их было 4875. Таким образом, увеличение составило почти 32%.



На сайте комитета есть статистика с 2011 года, и прежде число смертей в мае никогда даже не приближалось к подобным значениям. Например, в 2018 году их было 5092. В 2017-м — 5143. В 2016-м — 4958. В 2015-м — 4883.

