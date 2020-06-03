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03.06.2020 21:26
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Смертность в Петербурге подскочила в мае на 32%. Умерли на полторы тысячи человек больше, чем год назад

Комитет по делам записи актов гражданского состояния Петербурга опубликовал статистику по смертности за май 2020 года. По сравнению с прошлым, 2019-м, годом за месяц умерли на 1552 человека больше. Внимание на статистику 3 июня обращает Reuters.

Согласно опубликованным данным, в мае в Петербурге были зарегистрированы 6427 смертей от всех причин. В мае 2019 года их было 4875. Таким образом, увеличение составило почти 32%.

На сайте комитета есть статистика с 2011 года, и прежде число смертей в мае никогда даже не приближалось к подобным значениям. Например, в 2018 году их было 5092. В 2017-м — 5143. В 2016-м — 4958. В 2015-м — 4883.

В то же время, согласно официальной статистике по коронавирусу, в Петербурге с начала пандемии, по данным на 3 июня, умерли лишь 240 человек. Напомним, в нее до сих пор попадали в основном апрельские смерти — до подтверждения майских специальная комиссия еще не добралась. Летальные исходы начнут считать по-новому с июня, рассказал сегодня глава комздрава Дмитрий Лисовец.

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Комментарии (20)

Саша Иванов
С какой точки зрения смотреть, или в этом году на 32% больше, или в прошлом на 24.7% меньше. Математика, она такая ..... математика! Короче, народ лечили-лечили, да не довылечили! Слава Российской медицине - самой гуманной медицине в мире. Тут и эвтаназия не нужна.
pitmenspb
Много погибших от пневманий (без подтверждения ковида), пошел рост смертности у соматических больных с хроническими болезнями - люди бояться вызвать скорую (боятся что медики их заразять ковидом), бояться экстренно госпитализироваться, часть не дождалась плановой госпитализации, общий новостной фон угнетает - есть рост погибших среди сердечников, инсультников.
Самое поршивое за убийство планового лечения и закрытия поликнилик - никто ответственность не несет в комздраве и Роспотребнадзора. Беглов отчитывается кол-вом коек для ковидных, но при этом ему не в домене что эти койки они забрали у других больных. Город за период этой пандемии - ни одной полнофункциональной инфекционной больницы не постоил. И при этом администрация гордиться ленэкспо - это ж пипец какой-то, где ум потеряли??
Иван Петров
Слово из четырёх букв.
Первое - Ж.
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