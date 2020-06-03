Комздрав анонсировал всплеск числа умерших от коронавируса. Затем некоторых вычеркнут из статистики

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец объяснил, зачем в Петербурге потребовалось в разгар эпидемии менять методику подсчета смертей. И рассказал об увеличении числа умерших в ближайшей перспективе в связи с этим.



Он напомнил, что ранее в Петербурге информация об умерших от коронавирусной инфекции представлялась на основании данных комиссии, которая изучала каждую историю болезни, медицинскую карту стационарного больного и заключительное патолого-анатомическое заключение. Это занимало какое-то время и отражалось на данных оперативной статистики. В мае в неё попадали умершие за апрель.