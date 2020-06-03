Комздрав анонсировал всплеск числа умерших от коронавируса. Затем некоторых вычеркнут из статистики
Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец объяснил, зачем в Петербурге потребовалось в разгар эпидемии менять методику подсчета смертей. И рассказал об увеличении числа умерших в ближайшей перспективе в связи с этим.
Он напомнил, что ранее в Петербурге информация об умерших от коронавирусной инфекции представлялась на основании данных комиссии, которая изучала каждую историю болезни, медицинскую карту стационарного больного и заключительное патолого-анатомическое заключение. Это занимало какое-то время и отражалось на данных оперативной статистики. В мае в неё попадали умершие за апрель.
«Для того чтобы привести учет к единообразию на уровне всей страны, с сегодняшнего дня мы стали передавать информацию на основании предварительных патолого-анатомических заключений, — заявил он 3 июня в эфире канала «Санкт-Петербург». — Я предполагаю, что это приведет к кратковременному увеличению числа информации об умерших. Надо понимать, что эта информация в последующем будет корректироваться в сторону уменьшения, по мере получения окончательного патолого-анатомического заключения».