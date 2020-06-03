Трамп заявил, что не прятался в бункере от протестующих американцев

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что якобы спускался в подземный бункер, пытаясь спрятаться от протестующих у Белого дома. Ранее об этом сообщали СМИ.

«Меня там не было. Я спустился в дневное время, и это было в основном для инспекции. Днем проблемы не было... И это было очень-очень ненадолго. <...> Фейковые новости все выставляют в плохом свете, что бы вы ни сделали», — пишет 3 июня РИА Новости со ссылкой на его слова в интервью радиостанции Fox.

Как ранее писали CNN и The New York Times, президент США, его супруга и их сын провели в бункере около часа в ночь на 30 мая. Им, по информации изданий, пришлось укрыться там из-за того, что сотни протестующих пытались прорваться к зданию Белого дома.