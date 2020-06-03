В Петербург стянули военных из Москвы и трёх областей. Допустить к параду всех не обещают
Участвовать в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут не только подразделения из Петербурга, но и ещё из четырёх регионов. В город они прибыли 3 июня.
Как сообщает пресс-служба ЗВО, сегодня в Петербург прибыли военнослужащие соединений и воинских частей из Ленинградской, Брянской, Новгородской областей, а также из Москвы. Их ждёт карантин в общежитии с едой из термосов и трёхразовой дезинфекцией.
После они смогут присоединиться к тренировкам парада под пристальным наблюдением военных медиков. Личному составу заготовили перчатки, маски и антисептики и наказали держаться подальше от других военнослужащих, персонала и местного населения. Предполагается, что в параде примут участие 4,8 тысячи военнослужащих, каждого из которых допустят только после проверки на коронавирус. Пропуском станут отрицательные результаты тестов.
Парад Победы назначен на 24 июня, этот день президент Владимир Путин объявил выходным и распорядился повторить фейерверк и пролёт авиации. От традиционного 9 мая в Кремле отказались в середине апреля из-за распространения коронавирусной инфекции. Минобороны репетировало до последнего. Вскоре после переноса мероприятия стало известно о вспышках коронавируса среди нахимовцев и курсантов Военно-медицинской академии. В военном ведомстве заверили, что никто из заболевших участия в тренировках не принимал.