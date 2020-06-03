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03.06.2020 13:40
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В Петербург стянули военных из Москвы и трёх областей. Допустить к параду всех не обещают

Участвовать в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут не только подразделения из Петербурга, но и ещё из четырёх регионов. В город они прибыли 3 июня.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, сегодня в Петербург прибыли военнослужащие соединений и воинских частей из Ленинградской, Брянской, Новгородской областей, а также из Москвы. Их ждёт карантин в общежитии с едой из термосов и трёхразовой дезинфекцией.

Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО

После они смогут присоединиться к тренировкам парада под пристальным наблюдением военных медиков. Личному составу заготовили перчатки, маски и антисептики и наказали держаться подальше от других военнослужащих, персонала и местного населения. Предполагается, что в параде примут участие 4,8 тысячи военнослужащих, каждого из которых допустят только после проверки на коронавирус. Пропуском станут отрицательные результаты тестов.

Парад Победы назначен на 24 июня, этот день президент Владимир Путин объявил выходным и распорядился повторить фейерверк и пролёт авиации. От традиционного 9 мая в Кремле отказались в середине апреля из-за распространения коронавирусной инфекции. Минобороны репетировало до последнего. Вскоре после переноса мероприятия стало известно о вспышках коронавируса среди нахимовцев и курсантов Военно-медицинской академии. В военном ведомстве заверили, что никто из заболевших участия в тренировках не принимал.

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Комментарии (4)

Barmaley_5e4d0211d3423
И голосование по поправкам пройдёт под усиленной охраной.
Никита Михалков
Товарищ Сталин сказал в 1941
Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их онемечивание, их превращение в рабов немецких князей и баронов. Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том — быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение.
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