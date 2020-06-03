Участвовать в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут не только подразделения из Петербурга, но и ещё из четырёх регионов. В город они прибыли 3 июня.



Как сообщает пресс-служба ЗВО, сегодня в Петербург прибыли военнослужащие соединений и воинских частей из Ленинградской, Брянской, Новгородской областей, а также из Москвы. Их ждёт карантин в общежитии с едой из термосов и трёхразовой дезинфекцией.