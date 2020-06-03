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03.06.2020 10:39
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В Петербурге подскочила заболеваемость коронавирусом. За сутки в городе 380 новых случаев, по России больше 8,5 тысяч

Пока в Москве статистика ежедневного выявления падает, в Петербурга она немного подросла. Если вчера было 376, то на 3 июня их — 380.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 13 336 человек.

На карантине находятся 3917 человек. Из них 267 — в обсерваторе, 874 — на самоизоляции, 2776 — контактные.

За последние сутки в России выявлено 8536 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает оперативный штаб.

Всего в стране выявлено 432 277 заболевших в 85 регионах.

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Комментарии (36)

Жительгородая
Ничего, сейчас заболеваемость "пойдёт на спад", ведь уже в СМИ прозвучало, что в Санкт-Пе тербурге будут сокращать количество тестов. А за этим следует улучшение обстановки, мы тоже будем "здоровенькие" .
AlexMan79
По-моему все и так ясно статистика рисуется из-за необходимости проводить тесты, по 2000 с каждого бюджет отдает дочам дяде Володе. А по Питеру постоянный рост - тоже понятно - Беглова дни у власти сочтены, а поставку масок и других средств через тендеры и просто так никто не отменял. Себестоимость маски врядли до рубля дотягивает. Так что по Питеру статистика вниз пойдёт, когда дядя Володя наконец пенсионеру из трущоб укажет на дверь. У них свой бизнесс идёт, как никогда, а Вы что хотите, чтоб они своими руками его потопили?! Если бы маски и перчатки помогали, то не было бы такой сметрности среди врачей. Ковид есть, будет и никуда не денется, пока не переболеет половина населения. Судя по лепленным всем цифрам - вся херь, что они придумывали с домашними арестами и намордниками - позволила только убить экономику, а с ковидом ничего общего она не имеет. Дело каждого - включить зомбоящик и трястись под кроватью или нормально жить. Ковиду на Ваш домашний арест и намордник глубоко по фигу.
Ольга Селявина
Ну и чему удивляются? Повыскакивали полураздетые на непривычное солнышко, а ветер ледяной...Попаданцы на сопли статистику подняли...
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