В Петербурге подскочила заболеваемость коронавирусом. За сутки в городе 380 новых случаев, по России больше 8,5 тысяч

Пока в Москве статистика ежедневного выявления падает, в Петербурга она немного подросла. Если вчера было 376, то на 3 июня их — 380.



За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 13 336 человек.



На карантине находятся 3917 человек. Из них 267 — в обсерваторе, 874 — на самоизоляции, 2776 — контактные.



За последние сутки в России выявлено 8536 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает оперативный штаб.



Всего в стране выявлено 432 277 заболевших в 85 регионах.

