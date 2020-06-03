В инфекционной больнице Боткина в Петербурге тушили пожар. Погиб пациент

Пациент Боткинской больницы получил смертельное отравление при возгорании кровати в палате. Постельные принадлежности тушили пожарные утром 3 июня в Боткинской больнице на Миргородской.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, первое сообщение о пожаре в здании стационара на Миргородской улице, 3, поступило в 7.30. По данным ведомства, в больнице находятся 274 пациента, в том числе 51 лежачий, и 87 человек персонала.



В больнице отмечают, что в 05:50 утра на 2-м этаже 4-этажного корпуса, в боксе, где лежат пациенты с инфекционным гепатитом, произошло возгорание постельных принадлежностей и обстановки на площади 5 квадратных метров.

