Суд заочно арестовал экс-главу дочки «ЛУКОЙЛа» по делу о растрате. Ущерб – больше 1 миллиарда

Бывшего руководителя ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» Александра Хомякова 2 июня заочно арестовал Басманный суд Москвы. Обвинения связаны с присвоением и растратой средств компании. Ущерб оценивается в 1 миллиард рублей.



«/.../ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ», – пояснили детали решения в суде.

Уголовное дело было возбуждено в 2018 году. Хомякову предъявили обвинения по двум эпизодам. Как 2 июня поясняет ТАСС, в международный розыск мужчина объявлен со 2 апреля, помимо него по делу проходят ещё несколько человек. Хомяков вину не признаёт, он не получал никаких уведомлений, что «существенно» для объявления международного розыска и дальнейшего заочного ареста, подчеркнула в разговоре с изданием его адвокат Галина Токунова. По её словам, решение суда уже обжаловано.