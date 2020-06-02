В Молдавии COVID-19 набирает обороты. Число новых заболевших за сутки увеличилось почти вдвое, до 188

В Республике Молдова по состоянию на 2 июня подтверждено 188 новых случаев заражения COVID-19, из которых 5 в Приднестровье. С местной передачей — 187 случаев, и импорт — 1 случай (Турецкая Республика), сообщает минздрав страны. Накануне, 1 июня, в стране было подтверждено 109 случаев инфицирования коронавирусом нового типа.



Всего проведено тестов в этот день — 1421, из них первичных — 1093, повторных — 328.



Количество людей, зараженных новым коронавирусом, достигло 8548 случаев.



Из общего числа зарегистрированных в этот день случаев 17 являются работниками медицинской системы: врачей — 7, медсестер — 5, дворников — 1, вспомогательного персонала — 4.

