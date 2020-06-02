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02.06.2020 17:57
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В Молдавии COVID-19 набирает обороты. Число новых заболевших за сутки увеличилось почти вдвое, до 188

В Республике Молдова по состоянию на 2 июня подтверждено 188 новых случаев заражения COVID-19, из которых 5 в Приднестровье. С местной передачей — 187 случаев, и импорт — 1 случай (Турецкая Республика), сообщает минздрав страны. Накануне, 1 июня, в стране было подтверждено 109 случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

Всего проведено тестов в этот день — 1421, из них первичных — 1093, повторных — 328.

Количество людей, зараженных новым коронавирусом, достигло 8548 случаев.

Из общего числа зарегистрированных в этот день случаев 17 являются работниками медицинской системы: врачей — 7, медсестер — 5, дворников — 1, вспомогательного персонала — 4.

На сегодняшний день 4738 человек прошли лечение и 307 умерли от COVID-19.

Молдова ввела карантинные меры только 16 мая.

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Комментарии (2)

Xrundel
Что за фейки - Молдова ввела карантин 11 марта , а 16 мая ослабила режим...
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