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02.06.2020 13:05
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Заявки на голосование по месту нахождения начнут принимать с 5 июня

В России с 5 июня должен начаться прием заявлений граждан о голосовании по поправкам в Конституцию по месту нахождения. Это следует из презентации, которую на заседании Центризбиркома 2 июля представила глава комиссии Элла Памфилова.

Граждане смогут подать заявление о голосовании по месту нахождения в территориальных комиссиях, через сайт «Госуслуги» или в многофункциональном центре с 5 по 21 июня, а с 16 по 21 июня — в своих участковых избирательных комиссиях.

В свою очередь, проведение голосования вне помещений (то есть на придомовых территориях) предусмотрено только в течение 6 дней до 1 июля.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о назначении даты плебисцита на 1 июля. Порядок голосования предусматривает возможность проголосовать по поправкам в Конституцию россиянам досрочно — с 25 июня.

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Комментарии (2)

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