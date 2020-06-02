Заявки на голосование по месту нахождения начнут принимать с 5 июня

В России с 5 июня должен начаться прием заявлений граждан о голосовании по поправкам в Конституцию по месту нахождения. Это следует из презентации, которую на заседании Центризбиркома 2 июля представила глава комиссии Элла Памфилова.

Граждане смогут подать заявление о голосовании по месту нахождения в территориальных комиссиях, через сайт «Госуслуги» или в многофункциональном центре с 5 по 21 июня, а с 16 по 21 июня — в своих участковых избирательных комиссиях.

В свою очередь, проведение голосования вне помещений (то есть на придомовых территориях) предусмотрено только в течение 6 дней до 1 июля.