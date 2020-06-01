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01.06.2020 15:00
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Беглов: Ситуация с эпидемией в Петербурге сложная, но есть тенденция к замедлению

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что в Северной столице наметилась тенденция к замедлению роста заболеваемости COVID-19.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается сложной, у нас количество заболевших превышает количество выздоровевших, — сказал Беглов в ходе правительственного совещания 1 июня. — Но все-таки хотел бы отметить, что она имеет тенденцию к замедлению, к определенному замедлению». Напомним, 29 мая губернатор заявил, что эпидемия в городе пока не вышла на плато.

О постепенном замедлении 1 июня сообщил и глава правительства Михаил Мишустин. Благодаря этому, 19 субъектов Федерации начинают постепенную отмену карантинных ограничений, еще 25 готовы перейти к этому. В Петербурге с 1 июня на 2 недели был продлен противоэпидемический режим с некоторыми послаблениями.

За последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 162 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 3 994 человека. В Петербурге 364 новых случая, 68 человек выздоровели, подтверждено 9 новых смертей от коронавируса.

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