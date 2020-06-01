Мишустин: В 19 регионах начали снимать коронавирусные ограничения, еще 25 на очереди
Премьер-министр России провел совещание по поводу ситуации с COVID-19, на котором заявил о постепенном замедлении распространения вируса.
«Динамика позволила 19 субъектам Федерации начать постепенную отмену карантинных ограничений. Еще 25 регионов готовы и планируют такие действия», — заявил 1 июня Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, пандемия в стране «постепенно идет на спад». Мишустин рассказал, что накопленный резерв позволяет медицинским учреждениям возвращаться к плановой работе. Глава кабинета министров также отметил, что в сутки в России выпускается 9 миллионов защитных масок и 250 тысяч защитных костюмов.
«Мы должны быть готовы к любому развитию событий», — резюмировал премьер.
С 1 июня Петербург также стал выходить из самоизоляции.
В России зафиксировано уже 414 878 заболевших коронавирусом.