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01.06.2020 13:36
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Мишустин: В 19 регионах начали снимать коронавирусные ограничения, еще 25 на очереди

Премьер-министр России провел совещание по поводу ситуации с COVID-19, на котором заявил о постепенном замедлении распространения вируса.

«Динамика позволила 19 субъектам Федерации начать постепенную отмену карантинных ограничений. Еще 25 регионов готовы и планируют такие действия», — заявил 1 июня Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, пандемия в стране «постепенно идет на спад». Мишустин рассказал, что накопленный резерв позволяет медицинским учреждениям возвращаться к плановой работе. Глава кабинета министров также отметил, что в сутки в России выпускается 9 миллионов защитных масок и 250 тысяч защитных костюмов.

«Мы должны быть готовы к любому развитию событий», — резюмировал премьер.

С 1 июня Петербург также стал выходить из самоизоляции.

В России зафиксировано уже 414 878 заболевших коронавирусом.

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