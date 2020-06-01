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01.06.2020 10:38
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В России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса, из них в Петербурге — 364

За последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 162 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 3 994 человека.

За прошедший день коронавирус нашли практически во всех регионах страны. Больше всего новых случаев опять обнаружили в Москве - 2297. Вторую строчку по этому показателю удерживает Московская область с 728, а замыкает тройку Петербург. С начала пандемии в городе зафиксировали уже 16 313 случаев COVID-19.

По общему числу заболевших Россия с 414 878 случаями остается на третьем месте в мире после Бразилии (514,9 тысяч случаев) и США (1,79 миллиона). За время пандемии для 4855 человек в РФ коронавирус закончился летальным исходом, а 175877 удалось вылечиться.

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Комментарии (2)

DrNixon
и опять меньше сотни выздоровевших. куда же вы их прячете?? не выздоровели, не умерли, исчезли с глаз долой!
Balamut
Пора прекращать публикацию этих выдуманных данных Умринадзором.
Опубликуйте данные по итогу мая месяца лучше по госпитализированным и выздоровевшим.
А следующую сводку 01 июля пожалуйста
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