В России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса, из них в Петербурге — 364

За последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 162 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 3 994 человека.



За прошедший день коронавирус нашли практически во всех регионах страны. Больше всего новых случаев опять обнаружили в Москве - 2297. Вторую строчку по этому показателю удерживает Московская область с 728, а замыкает тройку Петербург. С начала пандемии в городе зафиксировали уже 16 313 случаев COVID-19.

По общему числу заболевших Россия с 414 878 случаями остается на третьем месте в мире после Бразилии (514,9 тысяч случаев) и США (1,79 миллиона). За время пандемии для 4855 человек в РФ коронавирус закончился летальным исходом, а 175877 удалось вылечиться.