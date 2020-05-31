Следствие определило, кто и зачем мог жечь памятники деревянного зодчества в Новой Ладоге

Следствие определилось с основными версиями того, почему в Новой Ладоге то и дело горят памятники деревянного зодчества. Как полагают специалисты, огонь в здании из комплекса Мухиных и других постройках неизвестные разводили из хулиганских побуждений или из-за психического расстройства. Согласно ещё одному варианту, кто-то планировал завладеть участком на пепелище.



По фактам поджогов объектов культурного наследия в Новой Ладоге возбуждены уголовные дела по статье «Уничтожение или повреждение памятников истории культуры народов России». Об этом 31 мая пишет издание 47news.