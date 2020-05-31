Следствие определило, кто и зачем мог жечь памятники деревянного зодчества в Новой Ладоге
Следствие определилось с основными версиями того, почему в Новой Ладоге то и дело горят памятники деревянного зодчества. Как полагают специалисты, огонь в здании из комплекса Мухиных и других постройках неизвестные разводили из хулиганских побуждений или из-за психического расстройства. Согласно ещё одному варианту, кто-то планировал завладеть участком на пепелище.
По фактам поджогов объектов культурного наследия в Новой Ладоге возбуждены уголовные дела по статье «Уничтожение или повреждение памятников истории культуры народов России». Об этом 31 мая пишет издание 47news.
Серия пожаров случилась с января 2018 до 16 сентября 2019 в Волховском районе Ленинградской области. Помимо прочего, в огне были уничтожены дом жены земского врача Протодьяконовой и здание, где в 1918 году заседала первая конференция большевиков Новоладожского района.
Места происшествий осмотрел глава регионального Следкома Сергей Сазин. За последние несколько лет на территории Новой Ладоги сгорели больше десятка объектов культурного наследия. При этом пожары продолжают случаться и до сих пор. Один из последних произошёл в ночь на 17 мая: тогда пострадал дом купца Шабанина.
Обвинения в халатности уже предъявлены экс-главе администрации города, нынешней главе местного совета депутатов Ольге Барановой, а также руководителю администрации Новоладожского городского поселения Игорю Цыганкову.