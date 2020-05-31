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31.05.2020 12:43
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В Петербурге усилится северо-западный ветер

Усиление северо-западного ветра до 12–14 м/с ожидается в Петербурге 31 мая. Об этом предупреждает городское управление МЧС со ссылкой на метеорологов.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook добавил, что в последний день календарной весны метеорологические условия в городе сформирует антициклон. Он сохранит относительно малооблачную и сухую погоду, вот только плотные и холодные ветры северных румбов на позволят солнечным лучам хорошо прогреть воздушные массы.

Температура воздуха +17…+19 градусов, в Ленинградской области +15…+20 градусов.

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Комментарии (3)

260968261
Усилился еще до статьи!
Gilka
а то мы и сами не заметили.
Денис Самсонов
С ног сбивает со вчерашнего дня, а "синоптик" долько спрогнозировал?...
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