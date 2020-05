«Теперь можно смело сказать: смотрите, да у них там «цифровое Гуантанамо»!»

— Я посмотрела обе части статьи 230. Первая устанавливает освобождение от ответственности для соцсетей и для их пользователей за публикацию контента третьих лиц. Это по сути вводило особые правила свободы слова и распространения информации, которые и обеспечили успех, как финансовый, так и общественный, для крупных соцсетей (Twitter, Facebook, Google, управляющий YouTube). Это обеспечило для соцсетей их формирование как некоего феномена свободной площадки обмена мнениями и информацией по самым разным вопросам. Потому что не было постоянного риска привлечения их к ответственности за все то, что постят и репостят их пользователи. Вот п. 1 ст. 230: «No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider».

А вторая часть давала возможность соцсетям самим устанавливать правила модерации публикуемого контента, исходя из понимания ценности свободы слова и свободной дискуссии по общественно значимым вопросам, ограничивая оскорбительные высказывания и другие формы противоправного контента. И не нести за это ответственность. Вот ч. 2 ст. 230: «Рrotection from civil liability for operators of interactive computer services in the removal or moderation of third-party material they deem obscene or offensive, even of constitutionally protected speech, as long as it is done in good faith».



Видимо, Трамп посчитал, что добавление Twitter дисклеймера о недостоверности контента является покушением на его право на свободу слова, что он и расценил цензурой. Но цензура и указание на необходимость ответственного отношения к достоверности контента, важности фактчекинга все же разные вещи. Ведь Twitter даже не удалил спорные посты Трампа, они все ещё доступны, но с предупреждением о возможной недостоверности изложенных в постах фактов. Так что он вполне искренне может считать, что, отменяя это положение ст. 230, он как раз отстаивает свободу слова, в его личном ее понимании. Не исключаю. Однако большинство экспертов, кто разбирается в правовом содержании права на свободу слова и свободу распространения информации в Интернете, говорят как раз о другом — это подорвёт свободу слова онлайн, потому что вынудит соцсети вводить новые правила игры для пользователей, чтобы выжить самим, а это в корне изменит природу соцсетей как площадки свободного обмена информацией. Если соцсети будут нести ответственность за контент, распространяемый пользователями, если они не смогут модерировать его сами, а будут бояться юридической ответственности, то это станет толчком к введению новых рычагов цензуры, в том числе и силами самих соцсетей. И не забывайте, что пользователями крупнейших соцсетей являются граждане разных стран мира. Изменение статус-кво приведёт к серьёзной уязвимости компаний-соцсетей в разных юрисдикциях мира. Феномен соцсетей может быть если не утрачен, то серьезно подорван. Пострадают не только они сами и их доходы, как думают некоторые, пострадают пользователи и их свобода выражения мнения и свобода коммуникации онлайн.