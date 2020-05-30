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30.05.2020 20:54
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«RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA». Трамп назвал журналистов CNN больными из-за поиска русского следа на фоне беспорядков

Президент США Дональд Трамп набросился с критикой на телеканал CNN после того, как его телеведущие намекнули на русский след в царящих на территории страны беспорядках.

Этому эпизоду американский лидер посвятил твит вечером 30 мая. «Ну вот опять. Фейк ньюз CNN винит РОССИЮ, РОССИЮ, РОССИЮ. Они больные неудачники с ОЧЕНЬ плохими рейтингами. P.S. Не могут винить Китай, потому что им нужны деньги?» - написал Трамп.

Ранее на телеканале CNN выступил эксперт, который предположил что за насилием в США стоит «группировка белого превосходства» или «русские агенты».

Беспорядки в США начались в Миннесоте несколько дней назад и к 30 мая захлестнули множество штатов. Поводом для демонстраций, с насилием, убийствами и поджогами полицейских автомобилей, стало непреднамеренное убийство сотрудником полиции чернокожего в Миннеаполисе.

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Комментарии (19)

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Никак Маньку Захарову с печеньками засекли
Киргуду
У нас Обама в каждом подъезде ссал, а там русские в каждого негра стреляют :)
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