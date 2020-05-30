«RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA». Трамп назвал журналистов CNN больными из-за поиска русского следа на фоне беспорядков

Президент США Дональд Трамп набросился с критикой на телеканал CNN после того, как его телеведущие намекнули на русский след в царящих на территории страны беспорядках.



Этому эпизоду американский лидер посвятил твит вечером 30 мая. «Ну вот опять. Фейк ньюз CNN винит РОССИЮ, РОССИЮ, РОССИЮ. Они больные неудачники с ОЧЕНЬ плохими рейтингами. P.S. Не могут винить Китай, потому что им нужны деньги?» - написал Трамп.

