«RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA». Трамп назвал журналистов CNN больными из-за поиска русского следа на фоне беспорядков
Президент США Дональд Трамп набросился с критикой на телеканал CNN после того, как его телеведущие намекнули на русский след в царящих на территории страны беспорядках.
Этому эпизоду американский лидер посвятил твит вечером 30 мая. «Ну вот опять. Фейк ньюз CNN винит РОССИЮ, РОССИЮ, РОССИЮ. Они больные неудачники с ОЧЕНЬ плохими рейтингами. P.S. Не могут винить Китай, потому что им нужны деньги?» - написал Трамп.
Here we go again. Fake News @CNN is blaming RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA. They are sick losers with VERY bad ratings! P.S. Can’t blame China because they need the cash?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020
Ранее на телеканале CNN выступил эксперт, который предположил что за насилием в США стоит «группировка белого превосходства» или «русские агенты».
Беспорядки в США начались в Миннесоте несколько дней назад и к 30 мая захлестнули множество штатов. Поводом для демонстраций, с насилием, убийствами и поджогами полицейских автомобилей, стало непреднамеренное убийство сотрудником полиции чернокожего в Миннеаполисе.