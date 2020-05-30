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30.05.2020 20:34
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Пожар в квартире на Камышовой оставил ее владельцев без балкона

Многоэтажный дом в Приморском районе Петербурга загорелся вечером 30 мая. Очевидцы утверждают, что слышали хлопок.

Фото и видео с места пожара местные жители опубликовали в группе «ДТП и ЧП» в «ВКонтакте». На снимках видно, как из ее балкона вырываются языки пламени и идет черный дым. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, в квартире на седьмом этаже выгорели пять метров комнаты и балкон. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

По данным свидетелей происшествия, пожару предшествовали несколько хлопков. Рядом с подъездом, по их словам, стоят реанимация и полицейские машины.

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