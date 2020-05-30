Пожар в квартире на Камышовой оставил ее владельцев без балкона
Многоэтажный дом в Приморском районе Петербурга загорелся вечером 30 мая. Очевидцы утверждают, что слышали хлопок.
Фото и видео с места пожара местные жители опубликовали в группе «ДТП и ЧП» в «ВКонтакте». На снимках видно, как из ее балкона вырываются языки пламени и идет черный дым. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, в квартире на седьмом этаже выгорели пять метров комнаты и балкон. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
По данным свидетелей происшествия, пожару предшествовали несколько хлопков. Рядом с подъездом, по их словам, стоят реанимация и полицейские машины.