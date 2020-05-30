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30.05.2020 19:28
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Песков дополнил усы бородой и назвал условие, когда вернется к прежнему имиджу

Отрастивший бороду во время лечения от коронавируса пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда планирует избавиться от лишней растительности на лице и вернуться к старому имиджу.

«Как выйду на работу в офис, она сразу исчезнет. <…> Маленькая дочь требует. <…> Когда заболел, как раз решил, что буду отращивать бороду, пока не... можно будет уже ознаменовать победу над коронавирусом — и де-факто, и де-юре», — сказал Песков в интервью программе «Москва.Кремль.Путин», фрагмент которой выложил на своей странице в Instagram ведущий Павел Зарубин. Журналист отметил, что Песков похудел, тот отрицать это не стал и сказал, что «борода компенсирует».

О том, что представитель главы государства заболел коронавирусом, стало известно в середине мая. К работе он смог вернуться только к концу месяца. Новой инфекцией также заразились члены его семьи, в том числе его супруга, фигуристка Татьяна Навка.

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Комментарии (8)

Brit
Реинкарнация Троцкого
260777611
продолжайте держать нас в курсе насчёт бороды пескова!!!111
alexpv
Как далеки они все таки от народа.
Даже не понимают, что когда еду не на что купить упоминание их бороды не умиляет, а только бесит.
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