Песков дополнил усы бородой и назвал условие, когда вернется к прежнему имиджу

Отрастивший бороду во время лечения от коронавируса пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда планирует избавиться от лишней растительности на лице и вернуться к старому имиджу.



«Как выйду на работу в офис, она сразу исчезнет. <…> Маленькая дочь требует. <…> Когда заболел, как раз решил, что буду отращивать бороду, пока не... можно будет уже ознаменовать победу над коронавирусом — и де-факто, и де-юре», — сказал Песков в интервью программе «Москва.Кремль.Путин», фрагмент которой выложил на своей странице в Instagram ведущий Павел Зарубин. Журналист отметил, что Песков похудел, тот отрицать это не стал и сказал, что «борода компенсирует».