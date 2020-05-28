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28.05.2020 13:17
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«Эта штука реальная». Переболевший коронавирусом Песков обратился к ковид-диссидентам

Пресс-секретарь российского президента считает, что «нежелание изучать информацию» — основная причина высокого процента тех, кто не верит в коронавирус.

«Это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеют и как они болеют», — цитирует 28 мая РИА Новости комментарий Дмитрия Пескова по поводу опроса ВШЭ о не верящих в пандемию 30 % россиян.

По его словам, гражданам необходимо более внимательно изучать информацию о COVID-19. «Скажу на собственном опыте: эта штука реальная», — добавил пресс-секретарь Путина.

Дмитрий Песков рассказал о своей госпитализации после положительного теста на коронавирус 12 мая. К работе он вернулся в конце месяца.

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Комментарии (16)

michailPotapov
почему то никто из селебритиз не исдох от окоянного вируса
Wm_destroy
Не сомневаюсь. Реальная. Но, на вопрос "что делать" так никто и не ответил. Рядятся кто во что горазд. И ничего более. Палемические и противоречащие друг другу распоряжения и рекомендации, истерия и лоббирование личных интересов. Не хочешь, да и подумаешь - "может болезнь и не так страшна? Умрем не от нее а от лечения?"
муматор
ха-ха-ха. Это лучшее опровержение того, что эпидемия коронавируса есть!!!
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