«Эта штука реальная». Переболевший коронавирусом Песков обратился к ковид-диссидентам

Пресс-секретарь российского президента считает, что «нежелание изучать информацию» — основная причина высокого процента тех, кто не верит в коронавирус.



«Это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеют и как они болеют», — цитирует 28 мая РИА Новости комментарий Дмитрия Пескова по поводу опроса ВШЭ о не верящих в пандемию 30 % россиян.



По его словам, гражданам необходимо более внимательно изучать информацию о COVID-19. «Скажу на собственном опыте: эта штука реальная», — добавил пресс-секретарь Путина.

