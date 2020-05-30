Под Петербургом дважды остановили водителя KIA с затонированными стеклами, но он не сдавался. Пришлось перевоспитывать

Водителю KIA оказалась так дорога тонировка, что в итоге его пришлось административно арестовать за сопротивление полиции. Сам он пленку так и не снял.



Как сообщает региональное управление МВД 30 мая, в первый раз 30-летнего водителя остановили в Тосно 25 мая. Инспектор проверил светопропускаемость на боковых стеклах машины жителя деревни Нурма и заявил ему, что тонировку придется снимать. Тот на месте это сделать категорически отказался и уехал с протоколом и повелением разобраться с пленкой за сутки.

