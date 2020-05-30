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30.05.2020 13:07
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Под Петербургом дважды остановили водителя KIA с затонированными стеклами, но он не сдавался. Пришлось перевоспитывать

Водителю KIA оказалась так дорога тонировка, что в итоге его пришлось административно арестовать за сопротивление полиции. Сам он пленку так и не снял.

Как сообщает региональное управление МВД 30 мая, в первый раз 30-летнего водителя остановили в Тосно 25 мая. Инспектор проверил светопропускаемость на боковых стеклах машины жителя деревни Нурма и заявил ему, что тонировку придется снимать. Тот на месте это сделать категорически отказался и уехал с протоколом и повелением разобраться с пленкой за сутки.

Спустя два дня его снова остановили в том же Тосно, тонировка все еще была на месте, снимать ее водитель снова отказался. Тосненский районный суд за неповиновение арестовал его на пять суток.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

sektor7
Почему не 15. Явный диссидент. Такого только могила исправит
Pilat
Теперь его перевоспитывают животиком по попке.....
montero3
ОПГ деревни Нурма не сдается...
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