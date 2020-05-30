Стрелявшим на балконе в Шушарах оказался слушатель военного вуза. Следить за ним велено командованию
Ночная стрельба, нарушившая сон жителей Пушкинского района Петербурга, стала поводом для возбуждения уголовного дела. Подозреваемым оказался слушатель военного вуза.
Как стало известно «Фонтанке» 30 мая по подозрению в преступлении, предусмотренном первой частью 213-й статьи УК РФ (хулиганство), задержан 28-летний слушатель Института дополнительного профессионального образования ВУНЦ ВМФ (ВМА). В качестве меры пресечения его отправили под наблюдение командования воинской части.
По предварительной версии, в ночь на 28 мая подозреваемый стрелял из газового пистолета на балконе своей квартиры в Шушарах. После звонков от обеспокоенных соседей полицейские составили на него протокол за стрельбу в не отведенных для этого местах. Пистолет с просроченной на пару месяцев лицензией конфисковали. Молодой человек, как ранее писала «Фонтанка», развлекался той ночью вместе с приятелем с Дальнего Востока.