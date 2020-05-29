Дружеские посиделки в Шушарах закончились стрельбой с балкона

У жителей Вишерской улицы в Петербурге выдалась неспокойная ночь. Их разбудила стрельба.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), в полицию Пушкинского района звонки жителей дома по вышеуказанной улице стали поступать с половины второго ночи 28 мая. Они жаловались на звуки стрельбы, источник которых находится на седьмом этаже дома 22.



Наряд на месте был уже через пару минут. Патрульные локализовали место выстрела и поднялись в квартиру. Там находился 28-летний хозяин квартиры и его 29-летний друг, зарегистрированный аж в Камчатском крае.

