Дружеские посиделки в Шушарах закончились стрельбой с балкона
У жителей Вишерской улицы в Петербурге выдалась неспокойная ночь. Их разбудила стрельба.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), в полицию Пушкинского района звонки жителей дома по вышеуказанной улице стали поступать с половины второго ночи 28 мая. Они жаловались на звуки стрельбы, источник которых находится на седьмом этаже дома 22.
Наряд на месте был уже через пару минут. Патрульные локализовали место выстрела и поднялись в квартиру. Там находился 28-летний хозяин квартиры и его 29-летний друг, зарегистрированный аж в Камчатском крае.
У петербуржца изъяли газовый пистолет с просроченной на пару месяцев лицензией. В отношении него составлен административный протокол о «стрельбе из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах». Санкция по статье предусматривает штраф до 50 тысяч рублей и конфискацию оружия.
В квартире также нашли три гильзы.