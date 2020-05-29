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29.05.2020 09:09
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Дружеские посиделки в Шушарах закончились стрельбой с балкона

У жителей Вишерской улицы в Петербурге выдалась неспокойная ночь. Их разбудила стрельба.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), в полицию Пушкинского района звонки жителей дома по вышеуказанной улице стали поступать с половины второго ночи 28 мая. Они жаловались на звуки стрельбы, источник которых находится на седьмом этаже дома 22.

Наряд на месте был уже через пару минут. Патрульные локализовали место выстрела и поднялись в квартиру. Там находился 28-летний хозяин квартиры и его 29-летний друг, зарегистрированный аж в Камчатском крае.

У петербуржца изъяли газовый пистолет с просроченной на пару месяцев лицензией. В отношении него составлен административный протокол о «стрельбе из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах». Санкция по статье предусматривает штраф до 50 тысяч рублей и конфискацию оружия.

В квартире также нашли три гильзы.

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