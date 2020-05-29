Второй раз за день выступающие в поддержку журналиста Ильи Азара активисты выходят с одиночными пикетами к метро в центре Петербурга. Их задерживают за нарушение коронавирусных запретов.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки», у станции метро «Гостиный двор» собрались около 20 человек, первой задержали девушку. По данным штаба оппозиционера Алексея Навального, это их координатор Ирина Фатьянова. «Везут в 28-й отдел полиции», — уточняют в штабе. Также за плакат с утверждением, что «Корона не навечно», задержан активист Либертарианской партии Иван Остапчук, пишет «МБХ Медиа». Четвертым задержали молодого человека из той же партии, его зовут Владимир Василенко.