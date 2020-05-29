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29.05.2020 19:51
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Петербуржцы вновь вышли с пикетами к станции метро «Гостиный двор». Одного из задержанных пришлось «откусывать» от столба

Второй раз за день выступающие в поддержку журналиста Ильи Азара активисты выходят с одиночными пикетами к метро в центре Петербурга. Их задерживают за нарушение коронавирусных запретов.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», у станции метро «Гостиный двор» собрались около 20 человек, первой задержали девушку. По данным штаба оппозиционера Алексея Навального, это их координатор Ирина Фатьянова. «Везут в 28-й отдел полиции», — уточняют в штабе. Также за плакат с утверждением, что «Корона не навечно», задержан активист Либертарианской партии Иван Остапчук, пишет «МБХ Медиа». Четвертым задержали молодого человека из той же партии, его зовут Владимир Василенко.

Как передает корреспондент нашего издания, для задержания третьего активиста полицейским пришлось раздобыть кусачки — пикетчик приковал себя металлической цепью к столбу. Это также активист Либертарианской партии Иван Шершнев.

Несколькими часами ранее задержаны четверо активистов. В настоящее время они находятся возле 28-го отдела полиции.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Пикетчики в Москве и Петербурге выходят на улицы в поддержку журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, который, в свою очередь, такой же акцией хотел поддержать создателя паблика «Омбудсмен полиции». Корреспондента административно арестовали на 15 суток, опираясь на запрет городских властей устраивать публичные мероприятия на время пандемии.

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Комментарии (9)

***_555
Стоит в маске, дистанцию соблюдает.
krasnonosov
Вскоре им придется посадить весь Петербург.
Camlann
Странная картина - зайдешь на этот форум, мать честная, активист на активисте и либералом погоняет. И все резкие, готовые (по их словам) к решительным действиям. А возле Гостинного бунтовать 10-20 бедолаг выходит.
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