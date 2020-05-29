Майский спрос на новостройки восстанавливается благодаря льготной ипотеке

Спрос на новостройки в Петербурге, сократившийся за период пандемии примерно на 40%, в мае начал восстанавливаться и показал положительную динамику.

Как сообщает гендиректор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева, в начале периода ограничений стали откладывали крупные покупки, в том числе жилья, поэтому многие застройщики зафиксировали у себя падение продаж в апреле на 50% от плановых показателей.

В первой половине апреля количество обращений от покупателей снизилось почти в два раза, но вторая половина месяца прошла уже более активно. По словам Малышевой, спрос показал положительную динамику в том числе и благодаря тому, что в мае полноценно начали работать программыгосподдержки и субсидирования ипотечной ставки. Также сыграли роль акции от застройщиков — программы длительной рассрочки, дополнительное снижение ставки по ипотеке в первый год и так далее.