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29.05.2020 17:15
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Майский спрос на новостройки восстанавливается благодаря льготной ипотеке

Спрос на новостройки в Петербурге, сократившийся за период пандемии примерно на 40%, в мае начал восстанавливаться и показал положительную динамику.

Как сообщает гендиректор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева, в начале периода ограничений стали откладывали крупные покупки, в том числе жилья, поэтому многие застройщики зафиксировали у себя падение продаж в апреле на 50% от плановых показателей.

В первой половине апреля количество обращений от покупателей снизилось почти в два раза, но вторая половина месяца прошла уже более активно. По словам Малышевой, спрос показал положительную динамику в том числе и благодаря тому, что в мае полноценно начали работать программыгосподдержки и субсидирования ипотечной ставки. Также сыграли роль акции от застройщиков — программы длительной рассрочки, дополнительное снижение ставки по ипотеке в первый год и так далее.

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