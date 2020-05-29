Вот будет лето — поедем на дачу. С 31 мая Петербург и Ленобласть будет связывать большее количество электричек

Северо-Западная пригородная пассажирская компания запускает дополнительные пригородные поезда на ряде направлений в Петербурге и Ленобласти, о чём сообщает 29 мая.



Количество составов увеличится уже с 31 мая, обусловлено это дачным сезоном и ростом пассажиропотока. Наибольшие изменения произойдут на Лужском, Выборгском, Приозерском, Ириновском и Витебском направлениях. Подробно с расписанием можно ознакомиться на станциях вокзала, а также на сайте СЗППК.



В поездах дальнего следования также произошли изменения. Там с 29 мая отменена «коронавирусная» рассадка пассажиров. С конца апреля в ряду из двух кресел могло быть занято только одно, в трехрядном среднее должно было оставаться свободным. Теперь всё вернулось к привычному порядку.

