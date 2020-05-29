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29.05.2020 13:23
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Facebook заставит популярных пользователей подтвердить свою личность

Социальная сеть Facebook будет идентифицировать пользователей, сообщения которых становятся популярными и имеют большой охват аудитории.

«Мы хотим, чтобы контент, который вы видите на Facebook, был подлинным и исходил от реальных людей, а не от ботов или других лиц, пытающихся скрыть свою личность», — говорится 29 мая в заявлении компании.

Facebook начнет новую практику с США. В социальной сети пообещали никому не передавать данные пользователей.

В качестве санкций за отказ пройти идентификацию Facebook пообещал «сократить распространение вирусного сообщения».

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Комментарии (4)

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f0ntan
ФСБук заставит своих пользователей предъявить паспортные данные
W Bons
это Роспотребнадзор их покусал ?
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