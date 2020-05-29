Facebook заставит популярных пользователей подтвердить свою личность

Социальная сеть Facebook будет идентифицировать пользователей, сообщения которых становятся популярными и имеют большой охват аудитории.



«Мы хотим, чтобы контент, который вы видите на Facebook, был подлинным и исходил от реальных людей, а не от ботов или других лиц, пытающихся скрыть свою личность», — говорится 29 мая в заявлении компании.



Facebook начнет новую практику с США. В социальной сети пообещали никому не передавать данные пользователей.



В качестве санкций за отказ пройти идентификацию Facebook пообещал «сократить распространение вирусного сообщения».

