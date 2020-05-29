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29.05.2020 12:54
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В Петербурге Роспотребнадзор потребовал закрыть больницу, принимающую пациентов с коронавирусом

В Петербурге под угрозой закрытия оказалась городская больница № 15 на Авангардной улице, с начала месяца принимающая пациентов с COVID-19. Первую волну атак Роспотребнадзора удалось отбить в районном суде.

Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, после перепрофилирования стационара в ковидный главный санврач Петербурга Наталия Башкетова приказала закрыть в 15-й больнице отделение хронического гемодиализа с 3 мая на весь период оказания медпомощи больным с COVID-19.

Через три дня после подписания постановления специалисты Роспотребнадзора пришли в больницу и зафиксировали, что прием пациентов продолжается. Они составили протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП за нарушение санэпидправил, провели расследование и передали материалы в Красносельский райсуд.

Горбольница вину в правонарушении не признала. Ее представитель подтвердил в суде, что гемодиализ действительно не стали приостанавливать, так как остро нуждающихся пациентов не успели распределить по другим медучреждениям, и закрытие отделения было вопросом нескольких дней. Больница просила прекратить дело за малозначительностью правонарушения.

Главный специалист-эксперт Роспотребнадзора Петербурга Зуев и замначальника Юго-Западного территориального отдела Копшталев высказались в суде категорично: вина доказана, больнице следует назначить максимально возможное наказание — приостановление деятельности на 90 суток.

Судья Дмитрий Кузьмин не разделил решительность Роспотребнадзора и указал на исключительные обстоятельства, в которых оказалась больница. Он также отметил, что тяжких последствий от правонарушения не наступило, а медицинская процедура гемодиализа имеет особую социальную значимость.

Минимальный штраф по статье 6.3 КоАП — 200 тысяч рублей. Суд снизил размер до 100 тысяч.

Роспотребнадзор может обжаловать мягкое, на его взгляд, решение в Санкт-Петербургском горсуде.

Ранее к штрафу в 100 тысяч рублей по требованию петербургских санврачей был привлечен НИИ скорой помощи им. Джанелидзе — один из трех оставшихся в Петербурге тысячников, оказывающих экстренную помощь.

Городская больница № 15 выделила под коронавирусных больных 165 коек. В Петербурге стационары — не только ковидные — работают с перегрузом. Глава Роспотребнадзора России Анна Попова предпочитает не замечать нехватку коек.

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© Фонтанка.Ру

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Комментарии (22)

WuhanRockCafe
Мало дали Башкетовой по е , по лицу то есть
SERGEY111
Все больше и больше руководство рпн своими действиями начинает напоминать руководство Аушвица .
Владислав Гольянов
Они охренели. Приличных слов уже нет.
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