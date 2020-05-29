После месяца самоизоляции доля проблемных микрозаймов превысила 40 процентов

К проблемным бюро относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+). Еще на 1 апреля на такую просрочку приходилось 32,1% от портфеля, а на 1 марта — 30,5%.

Месяц в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса негативно сказался на качестве портфеля микрофинансовых организаций (МФО). На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс», которую 29 мая приводит РБК .

В общем числе займов доля просроченных выше: к 1 мая количество таких ссуд достигло 4,52 млн, или 40,7% от всех займов, против 38% на 1 апреля и 35,9% на 1 марта.

Рост NPL до 40% по итогам апреля — максимум за последние годы, следует из статистики. Это рекорд по меньшей мере с декабря 2016 года.

Ссуды с ранней просрочкой в статистику не попадают, но их количество тоже увеличилось, продолжает он: «Объем ранней просрочки (до 30 дней) по итогам апреля вырос на 32,5% и приблизился к 4 млрд руб.».

По данным «Эквифакса», на 1 мая в розничном портфеле МФО было 11,13 млн займов на 149,65 млрд рублей.